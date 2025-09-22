Video viral: pidió una hidrolavadora en Temu y lo que recibió lo dejó con la boca abierta

Tras comprar en la aplicación china, un usuario esperaba un artefacto de limpieza y recibió un producto muy distinto. La historia se volvió viral.

Las compras online ganan cada vez más adeptos en el mundo, pero a la comodidad de comprar con tan solo un clic, se presenta el riesgo de no siempre recibir lo que se adquirió.

Esto le pasó a un usuario que compró una hidrolavadora en Temu , sin embargo, al abrir el paquete descubrió que el producto no tenía nada que ver con lo que pidió.

El hombre compartió su desilusión en Tiktok , donde rápidamente se multiplicaron los comentarios irónicos y las advertencias sobre este tipo de ofertas.

El video viral de la compra en Temu

"POV: mi papá pide por primera vez solo, por Temu, una hidrolavadora y un inflador para auto", detalló un usuario en un clip que compartió en su perfil. En el breve video, que dura unos instantes, se lo vio entusiasmado mientras revisaba la bolsa que había llegado a su domicilio. "La hidro y el inflador en cuestión", agregó la joven en tono irónico mientras mostraba lo que traía el paquete.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de usuarios que se rieron de la situación y compartieron sus propias experiencias con compras fallidas en la plataforma. El caso se añade a la enorme lista de historias virales de Temu y Shein, donde el producto que llega al país no siempre coincide con lo que se esperaba.

Temu: qué dice ARCA sobre tus compras que llegan desde China

Es importante aclarar que es falsa la información que circuló en redes sobre que, a partir de agosto, ARCA comenzaría a controlar las compras por correo en plataformas de e-commerce de China y otros países.

La Agencia aclaró que no se implementaron nuevos requisitos de control. El sistema de Pequeños Envíos se mantiene igual desde la ampliación del límite de compras por correo que entró en vigencia en diciembre de 2024.

E informó en su sitio oficial los requisitos que deben cumplir quienes realizan compras en el exterior para ser aceptados, según la Resolución Nº 3916:

Máximo 3 unidades del mismo producto por paquete.

del mismo producto por paquete. Los artículos deben ser para uso personal , no comercial.

, no comercial. El peso total del envío no puede superar los 50 kg.

El precio de la compra no tiene que superar los 000 dólares.

Cómo proceder

El primer paso es realizar la compra del producto importado de manera online. Luego, en la misma plataforma, se deben pagar los gastos de envío, los impuestos correspondientes (si aplican) y la franquicia asociada al pedido.

Al recibir el pedido, se debe registrar la notificación de recepción en el portal de ARCA dentro del plazo de 30 días.

Para efectivizarlo:

-Ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal.

-Accedé a la sección " Envíos Postales Internacionales" (desde la barra de búsqueda del portal).

Cumplir este trámite es obligatorio; de lo contrario, ARCA puede bloquear la recepción de futuros envíos hasta que la situación se subsane o se presente una justificación válida.

Para efectuar compras internacionales, el comprador debe contar con medios de pago autorizados y tener a disposición el número de CUIT y la Clave Fiscal de ARCA, con un nivel de seguridad mínimo 3. Estas normas existen para que tus compras internacionales lleguen ordenadas, con impuestos correctos y bajo control aduanero.