Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 22 de septiembre
Conocé qué dice el horóscopo diario para este 22 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?
Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 22 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen.
Horóscopo del lunes 22 de septiembre
Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Lunes activo con algo de nervios que podrían calmar haciendo alguna caminata o sentándose en una plaza y relajar. La vida pasa por el bienestar y la paz.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Comprensión que les llega y que los libera de peso emocional. Estar en paz con el otro no es estar de acuerdo sino respetar y amar al otro. Revelación interna que sana.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Hoy el romanticismo le gana a esa sensación áspera que pareciera una constante. Busquen revertir la energía negativa y salvar el amor que es pleno.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Seleccionan internamente sus preferencias respecto a cómo encarar sus proyectos. Realidad y posibilidad conjugándose para poder triunfar. Concentración.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
La jornada con mucho movimiento de papeles que les absorbe parte del tiempo. Pensamientos que se agudizan respecto a problemas que tienen que resolver. Pausa.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Tener siempre presente que a veces las cosas no salen como esperamos. Las finanzas van y vienen, es esa la cruda realidad. Valoración y conexión con lo no material.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Deberán valorar los consejos que reciben respecto a asuntos sobre los que tienen dudas. Reciban la ayuda y valoren el amor del otro. Reconocimiento.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Las garantías en temas amorosos no existen. Sí es posible la conexión desde la verdad y un compromiso interno que coincidan. El amor no es riesgo.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Podrían aparecer tentaciones románticas. Aquellos que estén solteros se probarán y decidirán. Novedades financieras que los orientarán.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
La clave siempre es la energía que ponemos en nuestros deseos y proyectos. Decaer o dudar tampoco debe significar abandonar. Focalización.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
No interpreten como molestia a las cosas con las que hay que cumplir. Las obligaciones son parte de la vida y tienen un gran sentido en nuestro todo. Agradezcan.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Sacarse problemas de encima es bueno, hoy tengan la propuesta interna de dejar de lado lo que les hace mal. Nuevo horizonte en el plano afectivo-familiar.
