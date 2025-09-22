Cómo conectarte al WiFi sin la contraseña: estos son los 2 métodos más rápidos y simples

El avance de la tecnología ha permitido dar pasos agigantados en el mundo digital. La aparición del WiFi y la posibilidad de tener internet en cualquier lugar ingresando una contraseña especial para cada sistema fueron un primer paso imprescindible para su desarrollo. Ahora, hay maneras de conectarse sin contraseña: los dos métodos más rápidos y simples .

Con el paso de los años, tener WiFi se volvió fundamental para poder estudiar, trabajar o simplemente pasar el rato y divertirse con la computadora. Entonces, perder la conexión puede significar un fuerte dolor de cabeza para muchas personas que trabajan desde su casa o dependen 100% del rendimiento de su PC para desarrollar sus tareas.

En la actualidad, tener una buena conexión a internet es imprescindible para la gran mayoría de las herramientas que utilizan las personas en su computadora, como por ejemplo enviar un correo electrónico o un mensaje a través de WhatsApp.

Para que el internet funcione correctamente, es clave tener un router moderno, el cual viene incorporado con funciones que anteriormente parecían muy lejanas: poder conectarse al WiFi sin contraseña, un gran avance para la tecnología.

La gran mayoría de las redes de internet requieren una contraseña para poder conectarse. De lo contrario, sería una red abierta para todo el mundo y debería contar con un gran respaldo de megas para ofrecer un correcto funcionamiento.

Dos de los mejores métodos para conectarse sin contraseña de manera rápida y simple son los códigos QR y el sistema WPS (WiFi Protected Setup). Ambas herramientas llegaron en el último tiempo para innovar el mercado, y hoy están incorporadas en la gran mayoría de routers modernos.

Escanear el código QR del router: la opción más simple para conectarse al WiFi sin contraseña

Una de las mejores formas de conectarse a internet sin la necesidad de pedir la contraseña del WiFi es a través del código QR. Este método se ha incorporado de diferentes maneras para ahorrar tiempo de espera en los clientes, tal como sucede con los menús de los comercios gastronómicos, cada vez más adaptados a esta nueva metodología.

Este QR está disponible directamente pegado por encima del router y habitualmente está ubicado en la parte trasera o inferior del equipo. Además, a su lado se puede visualizar el nombre de la red, el tipo de seguridad y la contraseña.

De esta manera, simplemente hay que abrir la cámara del celular y apuntar directamente hacia el código, de igual manera que se efectúan los pagos con este método. Allí, el sistema automáticamente establece la conexión entre el dispositivo y la red de internet.

Entre sus principales características, conectarse al WiFi con QR y sin contraseña permite sumar varios dispositivos rápidamente y reduce la posibilidad de equivocarse más de una vez al colocar la contraseña original. Asimismo, es compatible con la mayoría de los smartphones lanzados en los últimos años.

Cómo conectarse a WiFi sin contraseña: el botón WPS

El botón WPS se encuentra presente en la mayoría de los routers tradicionales, aunque algunos modelos de los más nuevos lo quitaron. Esta herramienta permite varios equipos de forma automática y segura.

Para hacerlo, únicamente hay que acceder con el celular a "Configuración", luego dirigirse a la categoría "ajustes de WiFi", y finalmente elegir la opción "Conexión mediante botón WPS". Finalmente, se debe presionar el botón que está en el router y esperar unos segundos hasta que el dispositivo se conecte de manera automática.

Generalmente, este sistema se utiliza para permitir que varias personas se conecten de forma simultánea en un mismo hogar sin la necesidad de colocar la contraseña de forma manual.

No obstante, algunos routers lo tienen incorporado, pero deshabilitado hasta que el usuario desee activarlo. Esto se emplea, más que nada, por motivos de seguridad y para no permitir que ingresen a la red personas que se encuentran fuera del hogar.