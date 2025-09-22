Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos: "Los que defendemos la idea de libertad debemos trabajar juntos"

Tras conocerse el apoyo público del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei no tardó en brindar su agradecimiento .

"Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY", escribió Milei en las redes sociales.

Su mensaje llegó tras las palabras compartidas por el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien indicó que "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa".

También el ministro de Economía, Luis Caputo se hizo eco del agradecimiento al Gobierno de Donald Trump. "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!", escribió.

Este mensaje del funcionario estadounidense ratificó la posición de respaldo de Washington a las iniciativas de ajuste fiscal y fomento del crecimiento económico que lleva adelante Milei. Este mensaje se encuentra enmarcado en la cita prevista para mañana martes en Nueva York, que será clave para definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial entre los dos países.

Según revelaron altas fuentes del Gobierno a La Nación, la reunión está pautada para las 11.45 (hora local) del martes. En este encuentro, habrá un planteo a las autoridades norteamericanas desde el punto de vista financiero. "Ahí tendremos una respuesta y luego se pondrán a trabajar los funcionarios del Ministerio de Economía con quienes Estados Unidos disponga", indicó una fuente del Gobierno.

Javier Milei viaja a Estados Unidos

Milei decidió reprogramar su viaje a los Estados Unidos, en donde tiene previsto exponer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y saldrá con rumbo a Nueva York este lunes por la tarde.

Para este lunes convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y también de la mesa política que se creó para coordinar la estrategia partidaria de cara a octubre.

Infobae indicó que el vuelo del presidente despegaría a las 19:00 del lunes, por lo que recién llegaría a Manhattan el martes por la mañana. El miércoles deberá exponer ante la ONU.

En este contexto, qquipos técnicos bajó las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negociaron durante las últimas 10 horas para cerrar un acuerdo bilateral que permita contar al gobierno con un amplio préstamo destinados a pagar vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas del Banco Central, como adelantó en exclusiva ayer Infobae.

La intención del Gobierno era anunciar este acuerdo antes de la llegada de Milei a New York para cumplir una exhaustiva agenda que incluye bilaterales con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y su participación en la Asamblea de la ONU.