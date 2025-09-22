Salón del Vino este finde en Neuquén: degustación libre, gastronomía y música

El evento reunirá a más de 10 bodegas y también habrá clases magistrales con reconocidos chefs. Durante dos jornadas, el público podrá degustar los vinos de forma ilimitada.

Este fin de semana, Neuquén será protagonista -una vez más- de una importante expo de vinos y gastronomía. Se llevará adelante el Salón del Vino 2025 . El evento reunirá a más de 10 bodegas y ofrecerá degustaciones, gastronomía gourmet y música en un espacio ubicado junto al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

El Secretario de Turismo y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol , explicó que el evento se realizará los días 26 y 27 de septiembre , desde las 19 hasta la medianoche. “El viernes que viene a las 7 de la tarde ya inaugura el Salón del Vino, que es en uno de los espacios que quedaron armados de la Feria del Libro”, detalló Cayol, en diálogo con LU5.

Las bodegas participantes serán Familia Schroeder, Malma, Familia Dellanzo, Finca de Limay, Moschini, Aicardi, San Sebastián, Patritti y Puerta Oeste. Según explicó el secretario, quienes deseen degustar vinos deberán pagar 40.000 pesos, lo que incluye una copa que podrán llevarse. “Pagás 40.000 pesos la copa y degustás todos los vinos que están allí. Podés repetir, probar todos los distintos sabores de vino que va a haber, eso no te limita”, señaló.

El sistema de ingreso contempla que las personas que no deseen consumir vino podrán acceder gratuitamente al evento. “Si querés ir y no consumir, tampoco pagás. Si querés probar el vino, sí”, aclaró Cayol. Además, los asistentes que prueben vinos recibirán una pulsera que les permitirá recorrer libremente el espacio y acceder a todas las degustaciones.

El evento contará también con clases de cocina en vivo a cargo de reconocidos chefs. El viernes a las 20:30 participarán Sebastián Caliba, chef ejecutivo de Aura, y Christian Alfaro, chef de B&C Catering. “Los dos son embajadores de la gastronomía neuquina”, destacó el funcionario. Más tarde, a las 21:30, será el turno de Martín Cajal Mosqueira y Eliana Gil, del equipo que representó a Neuquén en el torneo federal del chef.

Para el sábado, el programa gastronómico incluirá a Mauro Dumas, chef ejecutivo de Otto, a las 20:30, y a David Sanhueza, sushi man de Ozuka, a las 21:30. “Tenemos todas las variedades”, afirmó Cayol, subrayando la diversidad gastronómica que ofrecerá el evento. También estará presente Ana Grisoni, sommelier de Bodega Patritti.

La oferta gastronómica se complementará con seis food trucks que ofrecerán “comidas más gourmet de fuegos”, explicó el secretario. Los visitantes podrán comprar directamente las porciones de comida para acompañar las degustaciones de vino.

El ambiente festivo estará garantizado con música en vivo a cargo de DJs durante ambos días. El Salón del Vino se ubicará en el espacio entre el Museo Nacional de Bellas Artes y el monumento a los Héroes de Malvinas, en un lugar que promete convertirse en punto de encuentro para los amantes del vino y la gastronomía de la región.

Las entradas pueden adquirirse a través de este link.