Un guía de pesca murió en un brutal choque frontal: la grave sospecha de la policía

El joven de 29 años circulaba en moto por la ruta cuando protagonizó el fatal accidente. Tras el alerta, la policía se encontró con un dramático escenario.

Un fatal accidente tuvo lugar este fin de semana y terminó con la muerte de un joven de 29 año s, quien circulaba en moto y chocó de frente contra un auto.

El brutal choque ocurrió en la Ruta Provincial N°21 de Santiago del Estero, a un kilómetro de la localidad de Añatuya, donde un joven que circulaba en moto fue la única víctima fatal.

El joven fue identificado como Jorge Yael Coria, de 29 años, quien trabajaba como guía de pesca y era padre de tres hijos . Según indicó personal de la Comisaría Comunitaria °41, al llegar al lugar se encontraron con una escena dramática. El auto, un Peugeot 307, se encontraba completamente destruido tras haber colisionado de manera frontal con la motocicleta Rouser Bajaj 200 cc.

El rodado menor fue destruido por completo y Coria se encontraba tirado sobre la calzada con signos vitales muy débiles. Inmediatamente fue trasladado al hospital local, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

Qué investiga la Justicia

En el auto que protagonizó este accidente viajaban tres hombres: uno de 33 años, otro de 38 y un tercero que se escapó. Fuentes policiales indicaron que el conductor estaba en un aparente estado de ebriedad y quedó detenido junto a su compañero, bajo custodia policial. Horas después, recuperó su libertad pero se encuentra supeditado a la causa.

Desde la Fiscalía a cargo del caso se dispuso el secuestro de ambos vehículos y ordenó la realización del test de alcoholemia al conductor, además de otras medidas para determinar responsabilidades en la causa.

El tercer involucrado que se había escapado, se presentó voluntaria el domingo por el mediodía ante la Subcomisaría de Vilelas. Los tres ocupantes del Peugeot residen en esa localidad, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 92.

Fuentes judiciales confirmaron que este tercer implicado también quedó supeditado a la causa, mientras la Fiscalía busca determinar con precisión el rol y la responsabilidad de cada uno de los hombres durante y después del accidente.

Las pericias preliminares indican que el auto circulaba de norte a sur, con dirección a Añatuya, mientras que la motocicleta lo hacía en sentido contrario, lo que derivó en una colisión frontal de gran violencia.

