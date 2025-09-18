Eclipse solar en Virgo de septiembre 2025: cómo aprovechar el portal energético de la primavera

El 21 de septiembre se producirá un eclipse solar parcial en Virgo, marcando el inicio de un período ideal para cerrar ciclos y renovarse.

El 21 de septiembre de 2025 se produce un eclipse solar parcial en Virgo.

Este 21 de septiembre , los cielos recibirán un eclipse solar parcial en Virgo , justo antes del equinoccio de primavera. Según la astróloga Astrid Uez , el fenómeno abre un “portal energético” que invita a reflexionar, soltar lo que ya no sirve y preparar el terreno para nuevos comienzos.

Especialistas recomiendan aprovechar esta energía para tomar decisiones conscientes y renovadoras, mientras cada signo sentirá impactos específicos en distintos aspectos de la vida.

“Este es el único eclipse solar dentro del conjunto de eclipses en el eje Virgo/Piscis ; los demás serán lunares”, detalla.

El fenómeno, además, se conecta con el eclipse solar anular que se produjo el 22 de septiembre de 2006, que también se trató de un eclipse solar anular en el último grado de Virgo. “Para imaginar qué viene ahora, conviene mirar hacia atrás, hacer un poco de historia y recordar qué acontecimientos discurrían por aquella época en nuestra existencia".

Nodo Sur: lo que debemos dejar atrás

Un eclipse solar ocurre cuando el Sol es parcialmente oscurecido por la Luna. En este caso, el eclipse estará cerca del Nodo Sur (a 17° del Sol), un punto que representa aprendizajes pasados que necesitamos soltar. “Es nuestra zona de confort, lo que ya traemos aprendido de otras vidas. Se le da un tinte negativo porque es lo que debemos dejar atrás, liberarnos”, explica Uez.

Aunque pueda sentirse como una pérdida o una crisis, la paradoja es que al mismo tiempo la Luna nueva abre la puerta a nuevos comienzos. “Soltamos, liberamos, pero para hacer lugar a lo nuevo”, agrega.

La fuerza de un eclipse solar

Según la astróloga, a los eclipses solares se les atribuye una fuerza mayor que a los lunares porque están asociados a figuras de autoridad, estructuras y eventos externos. “Es una zona de nuestra carta que queda oscurecida, donde las luminarias funcionan de manera irregular e impredecible. Es un momento de caos y de pérdida de control, que puede generar sensación de crisis”, afirma.

Por ello, advierte que durante este período “nuestra visión es incompleta” y recomienda no apresurarse: “No debemos dejarnos embriagar por esa energía de acelere ni actuar de manera impulsiva”.

El "desafío Virgo": control, perfección y crítica

El eclipse ocurre en Virgo, signo vinculado con la salud, el bienestar, los hábitos y la rutina laboral. Allí, los puntos más sensibles son la necesidad de control, la exigencia de perfección, la planificación extrema y la crítica.

“Este eclipse nos invita a soltar el control, confiar en nuestra capacidad de improvisar y aceptar que nada es perfecto. Si nos quedamos esperando la perfección, nos paralizamos y no avanzamos”, señala Uez. También aconseja moderar la crítica, tanto hacia los demás como hacia uno mismo: “La crítica excesiva daña nuestra autoestima y nuestras relaciones. Hay que usarla como herramienta de aprendizaje”.

El equinoccio: un portal de nuevos comienzos

A pocas horas del eclipse, llegará el equinoccio de primavera, que en astrología se interpreta como una de las “puertas del año”. Es un momento de balance y siembra, ideal para revisar intenciones, proyectos y vínculos.

“Es tiempo de evaluar qué concretamos, qué vamos a dejar atrás y qué nuevas ideas pueden surgir. También pueden salir a la luz cosas que callamos para evitar conflictos, y aunque resulte incómodo, es una oportunidad de poner en orden nuestros vínculos”, sostiene la especialista.

El “barrilete cósmico”: energía creativa en acción

El evento astral se da en oposición a Saturno y Neptuno, pero en armonía con Urano y Plutón, lo que conforma una figura planetaria conocida como barrilete cósmico.

“En la cola -donde suelen volar las tiritas- están el Sol y la Luna, que marcan el propósito del eclipse: discriminar lo que nos nutre de lo que nos daña en nuestra exigencia de control y perfección. En la cabeza, Saturno y Neptuno nos invitan a revisar nuestros sueños, estructuras y responsabilidades para materializar creativamente toda esa energía”, explica la astróloga.

Cómo impactará el eclipse solar según tu signo Ascendente

Uez afirma que los signos más movilizados con las energías de este eclipse son aquellos que tengan Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Ascendente o Medio cielo en los grados de 27º a 30º de Virgo, Sagitario, Piscis y Géminis, o quienes los tengan entre los grados 1º a 3º de Libra, Capricornio, Aries y Cáncer.

Ascendente en Aries: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

El eclipse activa tu rutina diaria y tu bienestar físico. Es un buen momento para hacerte ese chequeo médico que venís postergando y reorganizar tus hábitos laborales para ganar mayor equilibrio.

Ascendente en Tauro: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Se ilumina tu manera de expresarte y divertirte. Vas a discernir qué cosas te siguen dando placer y cuáles ya quedaron atrás. Es tiempo de soltar lo que aburre y apostar a lo que realmente te hace vibrar el corazón.

Ascendente en Géminis: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

El foco está en tu casa y en tus vínculos familiares. Puede que hagas limpiezas o remodelaciones, o que recibas noticias inesperadas de algún pariente. Es un período ideal para ordenar tu espacio y revisar la dinámica con los tuyos.

Ascendente en Cáncer: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Se movilizan tus vínculos con hermanos, primos o vecinos. También tus desplazamientos cotidianos. Es momento de sacar de tu vida lo que ya no sirve y animarte a nuevas formas de relacionarte.

Ascendente en Leo: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

La atención se dirige a tu dinero, posesiones y forma de generar ingresos. Podés reorganizar gastos, controlar en qué se va tu plata y hasta encontrar una nueva manera de monetizar.

Ascendente en Virgo: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

El eclipse te invita a mirarte de frente. Es un buen momento para el chequeo médico anual y para preguntarte qué experiencias te trae el destino y cuáles elegís transitar.

Ascendente en Libra: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Podés sentir que aparecen miedos sin explicación aparente. También situaciones del pasado que vuelven para que cierres ciclos. Es una oportunidad de discernir qué te hizo crecer y qué te dañó.

Ascendente en Escorpio: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Algunas amistades llegarán a su fin, mientras otras nuevas te motivarán profundamente. También vas a evaluar qué planes a largo plazo siguen vigentes y cuáles es mejor soltar.

Ascendente en Sagitario: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Tu vida profesional será el foco. Reorganizarás prioridades, revisarás tu reputación y vas a distinguir quiénes en tu círculo social suman a tu desarrollo y quiénes no.

Ascendente en Capricornio: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

El eclipse pone a prueba tu planificación y control. Se abre la posibilidad de explorar experiencias en el extranjero, replantearte creencias y ajustar tu filosofía de vida.

Ascendente en Acuario: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Se activa un proceso de renovación profunda. Pueden darse cierres de vínculos o situaciones financieras que venías arrastrando. También pueden surgir nuevas oportunidades de inversión o resolverse viejos juicios.

Ascendente en Piscis: cómo impacta el eclipse solar en Virgo

Es momento de repensar qué tipo de relación querés. Se trata de ordenar expectativas, negociar y equilibrar lo que cada uno aporta para construir un vínculo sano.