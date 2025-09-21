Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este domingo 21 de septiembre, Día de la Primavera

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

El horóscopo este 21 de septiembre, Día de la Primavera, marca la entrada del Sol en Libra, se enfoca en el equilibrio, las relaciones y la búsqueda de armonía.

Este domingo 21 de septiembre el horóscopo dice que es un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Conocé lo que las estrellas tienen preparado para cada signo del zodiaco .

El horóscopo para el Día de la Primavera , que marca la entrada del Sol en Libra , se enfoca en el equilibrio, las relaciones y la búsqueda de armonía, invitando a cerrar ciclos y abrirse a nuevos proyectos con vitalidad. El consejo general es mantener los pies en la tierra, definir objetivos realistas y aprovechar el momento para madurar y organizar los recursos con una visión más concreta. Prestar atención al "aquí y ahora". La primavera es un buen momento para poner el foco en el presente y no dejar que los límites coarten tu libertad.

El domingo invita a la calma y a disfrutar de momentos de tranquilidad. Los astros aconsejan dedicar tiempo a la familia y cerrar la semana con gestos afectivos.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Buen día para conectarte con los placeres sencillos: buena comida, música o contacto con la naturaleza. El astrólogo señala que la serenidad traerá bienestar emocional.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu curiosidad se mantiene activa, pero el consejo es no dispersarte demasiado. Ideal para encuentros sociales relajados y conversaciones amenas.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

El hogar y la familia toman protagonismo. Es un día ideal para compartir tiempo con seres queridos, eso brindará estabilidad y satisfacción a los que están bajo este signo astrológico.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La jornada trae brillo personal y sociabilidad. El astrólogo aconseja equilibrar protagonismo con escucha activa en relaciones y afectos.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Domingo ideal para descansar, ordenar ideas y planificar la semana que viene. Atención a la salud: pausas y autocuidado son clave.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

El día favorece encuentros armoniosos y la comunicación clara. El horóscopo señala que los vínculos se fortalecen con gestos simples y sinceros.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Sensibilidad e intensidad marcan la jornada. El consejo es canalizar emociones en la creatividad o la introspección, evitando conflictos innecesarios.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía aventurera se modera, pero sigue presente. Ideal para compartir con amigos o planear actividades que te entusiasmen.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

El domingo pide tranquilidad y reflexión. En este día el horóscopo aconseja proyectar metas, pero también disfrutar de momentos simples en familia.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La creatividad y la espontaneidad guían tu jornada. Los astros indican que compartir tiempo con otros fortalecerá lazos y aportará diversión.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada, ideal para actividades artísticas o espirituales. El consejo es evitar sobrecargas y disfrutar de momentos de introspección.