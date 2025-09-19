Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 19 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 19 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 19 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente no derrochar o se arrepentirá. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Buen estado de salud.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Practique alguna actividad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Un familiar le da buenas noticias económicas. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Encontrará distintas formas de ganar dinero. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Empezará a notar cambios en su cuerpo.