La dura autocrítica de Claudio Úbeda tras el bajo nivel que mostró Boca en la derrota ante Estudiantes

El entrenador del xeneize analizó la derrota en conferencia de prensa y fue contundente con sus declaraciones.

Boca volvió a mostrar un nivel de juego bajo tras la remontada que había conseguido en los últimos meses que lo metió en la Copa Libertadores y lo colocó como candidato para los certámenes que disputará esta temporada. Si bien el equipo llegaba con varias bajas por lesión, el equipo fue superado por Estudiantes de La Plata.

Claudio Úbeda sabe que el elenco debe cambiar su imagen si quiere ser protagonista. En conferencia de prensa, el entrenador del xeneize analizó la derrota en la segunda fecha: "Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota . Trabajar lo trabajamos, tenemos como virtud el juego ofensivo aéreo y de la misma manera trabajamos la faceta defensiva. A veces son virtudes del rival o errores que cometemos nosotros ".

Luego, continuó su análisis y destacó a los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda : "Creo que después del primer gol hubo algunos momentos que el equipo estuvo con las ansías de buscar el empate, un poco de descontrol y eso quizás provocó lo que se vio. Con respecto a los chicos, entraron bien todos. Inyectaron cosas positivas".

"ENTRARON BIEN TODOS... LO QUE LES TOCÓ HACER LO HICIERON BASTANTE BIEN" Claudio Ubeda se refirió al partido de los juveniles de Boca ante Estudiantes.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 29, 2026

"Ojalá haya sido solo un mal partido. La diferencia en los goles de Estudiantes fue eso. El fútbol es o virtud del rival que hace una jugada extraordinaria o errores propios, y creo que los errores los cometimos y a cause de eso vinieron los goles", analizó sobre los errores defensivos.

En su relato se refirió a la disponibilidad de los refuerzos Ascacibar y Óscar Romero: "Ojalá (Ángel) pueda estar lo más pronto posible, estuvo dos entrenamientos con nosotros hasta ahora y esperemos que se pueda poner rápido a punto para poderlo usar y tenerlo presente. Ojalá sea para el próximo partido. Tanto él como Santiago esperamos poder contar con los dos para el próximo partido. Ojalá que algunos de los titulares puedan estar el domingo, veremos en estos días como vienen evolucionando y cómo responde Romero a la posibilidad de que él ocupe ese lugar".

"OJALÁ QUE HAYA SIDO SOLO UN MAL PARTIDO": Claudio #Úbeda se refirió a los errores individuales de su equipo, sobre todo en la línea defensiva, ante Estudiantes — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) January 29, 2026

Las críticas a Úbeda por elegir a Belmonte sobre Milton Delgado

Boca volvió a mostrar una cara que generó un enojo que hacía tiempo no se veía en los hinchas del xeneize. Es que cuando el nivel había levantado desde la llegada de Leandro Paredes y consiguió buenos resultados llegó Estudiantes de La Plata para darle un golpe de realidad y superarlo ampliamente en la mayoría del trámite de juego para quedarse con el 2-1 a favor de local.

Varias situaciones no pasaron desapercibidas en el juego debido a que los fanáticos xeneizes hicieron un análisis profundo sobre los motivos por los cuales el equipo se vio superado, principalmente en la mitad de la cancha donde no pudo contrarrestar la presencia de grandes jugadores como por ejemplo Cristian Medina. Con este rendimiento que llevó a la derrota, los hinchas apuntaron contra el entrenador Claudio Úbeda.

El reclamo que estalló en las redes sociales fue claro, apuntando contra un titular y el pedido desesperado para que un juvenil tome protagonismo. Es que en la red social X (ex Twitter) los hinchas cuestionaron la decisión de poner como titular a Tomás Belmonte -de flojo partido- y no tener en cuenta ni a la hora de hacer cambios al juvenil Milton Delgado que demostró en más de una oportunidad un gran nivel futbolístico.

que carajo hizo cómo para no entrar, se robo a la jermu de Úbeda, no hay manera de no ponerlo sobre Belmonte y Alarcón. Gellini y Aranda titulares este Domingo. #BocaJrs #Ubeda #riquelme — Facu (@facu_1768) January 29, 2026

"Y Delgado sigue esperando para ser titular, pero ojo que Úbeda lo quiere a Belmonte en el 11 porque su rol ya lo cumple Paredes, el mismo que no tiro 1 centro bien hoy, déjense de joder y pongan al pibe de titular que nunca se mandó una cagada", escribió un usuario mientras que otro soltó en la misma sintonía: "Que carajo hizo cómo para no entrar, se robo a la jermu de Úbeda, no hay manera de no ponerlo sobre Belmonte y Alarcón. Gellini y Aranda titulares este Domingo".

Boca encontró soluciones en el partido con el ingreso de los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda que supieron revolucionar el ataque cuando el equipo lo necesitaba, ayudaron para el descuento y fueron claves para que Boca mantenga en problemas al Pincha en el cierre del programa. Sin embargo estos cambios, sumado al ingreso de Ander Herrera, no alcanzaron para el hincha que pidió por Delgado.

Probablemente para el partido del próximo partido en La Bombonera ante Newell's el mediocampista ex Pincha Santiago Ascacibar se meta en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ander Herrera para probar la alineación que sería titular.