Boca perdió ante Estudiantes de La Plata en medio del morbo por Ascacibar

El Xeneize visita el Estadio Uno luego de haber vencido a Riestra por la primer fecha del Torneo Apertura en La Bombonera.

Estudiantes de La Plata fue superior y aguantó la victoria por 2-1 como local ante Boca en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles del encuentro para el “Pincha” los convirtieron Santiago Núñez , a los 28 minutos, y Leandro González Pirez , a los 39’, ambos en el primer tiempo, mientras que Exequiel Zeballos descontó en el complemento para el “Xeneize”, a los 36’ del segundo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron replicar lo hecho en el triunfo ante Deportivo Riestra por 1-0 , en la primera jornada del campeonato local, y quedaron con tres puntos. Ahora, recibirán a Newell’s en La Bombonera, el domingo 1 de febrero desde las 19:15.

Por su parte, el “León”, tras la igualdad 1-1 ante Independiente en el estreno del certamen, sumó su primera conquista en el Apertura, previo al duelo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el próximo lunes a partir de las 17:30.

En un encuentro caldeado desde el comienzo por el descontento de gran parte de la hinchada local con el reciente fichaje de Santiago Ascacibar, mediocampista surgido y con último paso por el elenco platense, justamente a Boca, los comandados por Eduardo Domínguez lograron irse al descanso en ventaja.

Por falta de poderío ofensivo ante las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y la baja de última hora de Lucas Janson, el cuadro azul y oro saltó al terreno de juego del Jorge Luis Hirschi con Iker Zufiaurre, juvenil de 20 años, como titular.

Así fue la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Boca

El Pincha se mostró mejor plantado en los primeros minutos y tuvo una ocasión clara con un remate desde fuera del área que despejó Agustín Marchesín. Sin embargo, en la siguiente jugada, Gastón Benedetti centró para Santiago Núñez, quien cabeceó ante la floja marca de Ayrton Costa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016688896717750624&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LABORATORIO PINCHARRATA!!! Pelota parada preparada y gol de Núñez para el 1-0 de Estudiantes contra Boca en UNO por el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Tx1Yc3llVJ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Boca no se repuso del golpe del primer gol y el Pincha tuvo dos oportunidades para ampliar la ventaja, en las que Marchesín tapó estando mano a mano. Luego, nuevamente desde la pelota parada, esta vez fue Leandro González Pirez quien convirtió el segundo de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016691604673679817&partner=&hide_thread=false ¡¡¡JUSTO VOS, LEANDRO!!! OTRA VEZ LA PELOTA PARADA DE ESTUDIANTES Y GONZÁLEZ PIREZ PUSO EL 2-0 DE ESTUDIANTES CONTRA BOCA EN UNO POR EL #TORNEOAPERTURA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1ij08rGf1R — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

A los 36 minutos del segundo tiempo, tras una buena jugada de Kevin Zenón y un centro de Lautaro Blanco, Gonzalo Gelini se la bajó a Exequiel Zeballos que convirtió el descuento en el primer remate al arco que tuvieron los de Úbeda en el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016706634215559574&partner=&hide_thread=false EL 7 BRAVO: APARECIÓ EL CHANGUITO ZEBALLOS PARA MARCAR EL 1-2 DE BOCA A ESTUDIANTES EN UNO EN EL #TORNEOAPERTURA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eKwWuU26Vv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

A pesar de la insistencia de los últimos minutos, gracias al empuje y el ingreso de algunos juveniles cono Tomás Aranda, el Xeneize no pudo llegar al empate y el último campeón del fútbol argentino se quedó con el triunfo.

Síntesis de Estudiantes (LP) – Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura

Fecha 2

Zona A

Estudiantes (LP) 2 – 1 Boca

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Echavarría

Pablo Echavarría VAR: Héctor Paletta

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 28m. Santiago Núñez (E); 39m. Leandro González Pirez (E).

Gol en el segundo tiempo: 36m. Exequiel Zeballos (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ander Herrera por Williams Alarcón (B); 29m. Gonzalo Gelini por Tomás Belmonte (B); 30m. Franco Domínguez Ávila por Joaquín Tobio Burgos (E); 37m. Facundo Farias por Fabricio Pérez (E); 37m. Alexis Castro por Ezequiel Piovi (E); 42m. Sebastián Aranda por Kevin Zenón (B); 45m Gabriel Neves por Cristian Medina (E).