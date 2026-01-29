Las críticas a Úbeda por elegir a Belmonte sobre Milton Delgado

Las redes sociales explotaron de cuestionamientos para el DT por la decisión de no poner al juvenil Delgado desde el arranque en la derrota de Boca.

Boca volvió a mostrar una cara que generó un enojo que hacía tiempo no se veía en los hinchas del xeneize. Es que cuando el nivel había levantado desde la llegada de Leandro Paredes y consiguió buenos resultados llegó Estudiantes de La Plata para darle un golpe de realidad y superarlo ampliamente en la mayoría del trámite de juego para quedarse con el 2-1 a favor de local.

Varias situaciones no pasaron desapercibidas en el juego debido a que los fanáticos xeneizes hicieron un análisis profundo sobre los motivos por los cuales el equipo se vio superado, principalmente en la mitad de la cancha donde no pudo contrarrestar la presencia de grandes jugadores como por ejemplo Cristian Medina. Con este rendimiento que llevó a la derrota, los hinchas apuntaron contra el entrenador Claudio Úbeda .

El reclamo que estalló en las redes sociales fue claro, apuntando contra un titular y el pedido desesperado para que un juvenil tome protagonismo. Es que en la red social X (ex Twitter) los hinchas cuestionaron la decisión de poner como titular a Tomás Belmonte -de flojo partido- y no tener en cuenta ni a la hora de hacer cambios al juvenil Milton Delgado que demostró en más de una oportunidad un gran nivel futbolístico.

"Y Delgado sigue esperando para ser titular, pero ojo que Úbeda lo quiere a Belmonte en el 11 porque su rol ya lo cumple Paredes, el mismo que no tiro 1 centro bien hoy, déjense de joder y pongan al pibe de titular que nunca se mandó una cagada", escribió un usuario mientras que otro soltó en la misma sintonía: "Que carajo hizo cómo para no entrar, se robo a la jermu de Úbeda, no hay manera de no ponerlo sobre Belmonte y Alarcón. Gellini y Aranda titulares este Domingo".

que carajo hizo cómo para no entrar, se robo a la jermu de Úbeda, no hay manera de no ponerlo sobre Belmonte y Alarcón. Gellini y Aranda titulares este Domingo. #BocaJrs #Ubeda #riquelme pic.twitter.com/gCHzDgm3sq — Facu (@facu_1768) January 29, 2026

Boca encontró soluciones en el partido con el ingreso de los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda que supieron revolucionar el ataque cuando el equipo lo necesitaba, ayudaron para el descuento y fueron claves para que Boca mantenga en problemas al Pincha en el cierre del programa. Sin embargo estos cambios, sumado al ingreso de Ander Herrera, no alcanzaron para el hincha que pidió por Delgado.

Probablemente para el partido del próximo partido en La Bombonera ante Newell's el mediocampista ex Pincha Santiago Ascacibar se meta en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ander Herrera para probar la alineación que sería titular.

Y Delgado sigue esperando para ser titular, pero ojo que Úbeda lo quiere a Belmonte en el 11 porque su rol ya lo cumple Paredes, el mismo que no tiro 1 centro bien hoy, déjense de joder y pongan al pibe de titular que nunca se mandó una cagada pic.twitter.com/1ZeYXPqbyg — jonaxeneixe (@jonaxeneixe) January 29, 2026

Boca perdió ante Estudiantes de La Plata en medio del morbo por Ascacibar

Estudiantes de La Plata fue superior y aguantó la victoria por 2-1 como local ante Boca en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles del encuentro para el “Pincha” los convirtieron Santiago Núñez, a los 28 minutos, y Leandro González Pirez, a los 39’, ambos en el primer tiempo, mientras que Exequiel Zeballos descontó en el complemento para el “Xeneize”, a los 36’ del segundo periodo.

Con este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron replicar lo hecho en el triunfo ante Deportivo Riestra por 1-0, en la primera jornada del campeonato local, y quedaron con tres puntos. Ahora, recibirán a Newell’s en La Bombonera, el domingo 1 de febrero desde las 19:15.

Por su parte, el “León”, tras la igualdad 1-1 ante Independiente en el estreno del certamen, sumó su primera conquista en el Apertura, previo al duelo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el próximo lunes a partir de las 17:30.

En un encuentro caldeado desde el comienzo por el descontento de gran parte de la hinchada local con el reciente fichaje de Santiago Ascacibar, mediocampista surgido y con último paso por el elenco platense, justamente a Boca, los comandados por Eduardo Domínguez lograron irse al descanso en ventaja.

Por falta de poderío ofensivo ante las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y la baja de última hora de Lucas Janson, el cuadro azul y oro saltó al terreno de juego del Jorge Luis Hirschi con Iker Zufiaurre, juvenil de 20 años, como titular.

Así fue la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Boca

El Pincha se mostró mejor plantado en los primeros minutos y tuvo una ocasión clara con un remate desde fuera del área que despejó Agustín Marchesín. Sin embargo, en la siguiente jugada, Gastón Benedetti centró para Santiago Núñez, quien cabeceó ante la floja marca de Ayrton Costa.

¡¡¡LABORATORIO PINCHARRATA!!! Pelota parada preparada y gol de Núñez para el 1-0 de Estudiantes contra Boca en UNO por el #TorneoApertura. — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Tx1Yc3llVJ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Boca no se repuso del golpe del primer gol y el Pincha tuvo dos oportunidades para ampliar la ventaja, en las que Marchesín tapó estando mano a mano. Luego, nuevamente desde la pelota parada, esta vez fue Leandro González Pirez quien convirtió el segundo de cabeza.

¡¡¡JUSTO VOS, LEANDRO!!! OTRA VEZ LA PELOTA PARADA DE ESTUDIANTES Y GONZÁLEZ PIREZ PUSO EL 2-0 DE ESTUDIANTES CONTRA BOCA EN UNO POR EL #TORNEOAPERTURA. — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1ij08rGf1R — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

A los 36 minutos del segundo tiempo, tras una buena jugada de Kevin Zenón y un centro de Lautaro Blanco, Gonzalo Gelini se la bajó a Exequiel Zeballos que convirtió el descuento en el primer remate al arco que tuvieron los de Úbeda en el partido.

EL 7 BRAVO: APARECIÓ EL CHANGUITO ZEBALLOS PARA MARCAR EL 1-2 DE BOCA A ESTUDIANTES EN UNO EN EL #TORNEOAPERTURA. — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eKwWuU26Vv — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

A pesar de la insistencia de los últimos minutos, gracias al empuje y el ingreso de algunos juveniles cono Tomás Aranda, el Xeneize no pudo llegar al empate y el último campeón del fútbol argentino se quedó con el triunfo.

Síntesis de Estudiantes (LP) – Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura:

Torneo Apertura

Fecha 2

Zona A

Estudiantes (LP) 2 – 1 Boca

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Echavarría

Pablo Echavarría VAR: Héctor Paletta

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 28m. Santiago Núñez (E); 39m. Leandro González Pirez (E).

Gol en el segundo tiempo: 36m. Exequiel Zeballos (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Ander Herrera por Williams Alarcón (B); 29m. Gonzalo Gelini por Tomás Belmonte (B); 30m. Franco Domínguez Ávila por Joaquín Tobio Burgos (E); 37m. Facundo Farias por Fabricio Pérez (E); 37m. Alexis Castro por Ezequiel Piovi (E); 42m. Sebastián Aranda por Kevin Zenón (B); 45m Gabriel N