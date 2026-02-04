Preocupación en Boca: el Changuito Zeballos se lesionó en el entrenamiento

El delantero sintió una molestia en el entrenamiento matutino de este miércoles y tuvo que retirarse antes. Otro dolor de cabeza para Úbeda pensando en la delantera.

En Boca no pueden creer el presente del plantel con las lesiones. Inesperadamente, y luego de un sinfín de lesiones en la delantera, este miércoles por la mañana se lesionó el Changuito Zeballos , uno de los futbolistas con mejor presente en el equipo y quien es el jugador más revulsivo siendo capaz de generar peligro en cada ataque.

Durante el entrenamiento matutino el jugador sintió una molestia muscular que lo obligó a abandonar la actividad y someterse a estudios médicos para determinar qué ocurrió, si existe una lesión grave o solo una molestia. Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre la salud del extremo.

De esta manera Zeballos se sumaría a una larga lista de jugadores que están en enfermería: Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia), Miguel Merentiel (distensión en su gemelo derecho), Lucas Janson (desgarro abdominal), Carlos Palacios (sinovitis de rodilla derecha), y Alan Velasco (distensión ligamentaria en su rodilla izquierda).

Ante este panorama el xeneize llegará con complicaciones al duelo que tendrá el próximo domingo ante Vélez, líder e invicto en la Zona A del Torneo Apertura. El joven jugador podría ser descartado para el duelo que se jugará a partir de las 22:15 en el José Amalfitani.

Boca ya respondió: un importante club del exterior se quiere llevar al Changuito Zeballos

El Changuito Zeballos logró revertir toda la etapa negativa que le tocço atravesar en su carrera con un nivel bajo luego de la recordada lesión que sufrió por una patada del jugador Milton Leyendeker durante un duelo entre Boca y Agropecuario por la Copa Argentina 2022. Su presente es brillante y ahora todos los clubes ponen la mirada sobre él y su futuro.

Otra vez, el delantero volvió a ser importante en la victoria del equipo por 2-0 frente a Newell's en La Bombonera. Ante este cúmulo de grandes encuentros, algunos clubes del exterior empezaron a poner en práctica a sus ojeadores y se interesaron en el joven jugador surgido en las inferiores del club.

En las últimas horas llegó una oferta a las oficinas de la calle Brandsen al 805 mostrando interés para contratar al jugador. Fue el CSKA de Moscú quien hizo llegar su propuesta: 10 millones de dólares por el pase del jugador. Más allá del deseo de sumarlo, el equipo ruso recibió una clara respuesta del xeneize dejando en claro que se va si pagan 20 millones de la moneda estadounidense tal como indica la cláusula de rescisión de contrato.

Sin embargo, desde el club tienen intenciones de renovarle contrato a fin de año cuando vence el vínculo. Allí la propuesta de renovación llegaría con una mejora y un aumento en la cláusula.