El triste mensaje de un jugador de Boca que tuvo que ser operado: "El dolor era insoportable"

Un futbolista del xeneize se expresó en las redes sociales tras ser sometido a una intervención quirúrgica por su lesión.

La enfermería de Boca no para y cada vez se nutre de más jugadores que por distintos motivos terminan sufriendo lesiones que los marginan de varios partidos. Más allá de Miguel Merentiel, Alan Velasco, Edinson Cavani, Lucas Janson, Milton Giménez, entre otros lesionados, uno necesitó de una intervención quirúrgica para poder sobrepasar los dolores que le generaba.

Se trata de Rodrigo Battaglia , quien fue operado del tendón de Aquiles, lugar en el que lo aquejaba una tendinopatía insercional. Tras la intervención en el quirófano, el mediocampista tendrá que mantenerse seis meses alejado de las canchas para regresar de forma óptima.

En medio de esta situación, el jugador expresó su dolor por la lesión: "Buenas tardes. Hoy me toca hacer una pausa para tratar un dolor que venía siendo insoportable y no me permitía estar al %100. Gracias Boca, Dr Jorge Pablo Batista, Dr Lucas Logioco y a toda la gente del Sanatorio de la Trinidad San Isidro Thames por el trato hacia mi familia."

Por otra parte, cerró: "Ya enfocado en la recuperación para volver lo antes posible. Gracias por todos los mensajes de apoyo!".

Quién es el jugador de Boca que se va al Napoli por la patria potestad

Al igual que ocurrió con River Plate semanas atrás con el caso del juvenil Luca Scarlato, Boca Juniors perdió a una de sus promesas de las inferiores por la controversial figura de la patria potestad, sin recibir compensación económica.

Con apenas 17 años, Milton Pereyra, delantero formado en el club Xeneize, decidió emigrar a Europa amparado en este recurso legal y continuará su carrera en Napoli de Italia. Según informó el periodista de ESPN Augusto Cesar, este martes el futbolista se realizará la revisión médica y firmará su contrato con el club que compite en la Serie A.

Nacido el 13 de mayo de 2008 en Buenos Aires, Pereyra llegó a Boca cuando tenía apenas siete años y realizó todo su proceso formativo en el club. En la actualidad se desempeñaba en la Sexta División, donde era seguido de cerca por el área de juveniles.

Con 1,76 metros de altura, es un delantero que se siente cómodo jugando de espaldas al arco, con presencia en el área y buena lectura para el juego asociativo. Esas características despertaron el interés de distintos clubes del exterior y terminaron inclinando la balanza hacia una salida temprana.

Años atrás, el propio Pereyra había expresado su deseo de debutar en Primera con la camiseta azul y oro e incluso soñaba con disputar un Mundial. Sin embargo, el escenario cambió y, tras charlas familiares, su entorno optó por abrirle una puerta distinta, apostando a un desarrollo anticipado en el fútbol europeo.