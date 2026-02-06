⁠Sorpresivo: el Chelo Delgado fue confirmado en un puesto clave en la dirigencia de Boca

Silbando bajo y sin anuncio en las redes sociales ni en conferencia de prensa, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le designó un nuevo rol al Chelo Delgado .

Silbando bajo y sin anuncio en las redes sociales ni en conferencia de prensa, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme , le designó un nuevo rol al Chelo Delgado luego de la disolución del Consejo de Fútbol que integraban Raúl Cascini, Chicho Serna, y el mismo Delgado.

Fue la revista oficial del club el medio por el cual se conoció el nuevo rol que tendrá el exfutbolista, el único que quedó con un puesto en la estructura dirigencial de la institución de quienes integraban el cuestionado consejo. Es que en la presentación oficial del staff, se conoció que Delgado es el flamante Director Deportivo, un puesto central en la estructura deportiva de la institución.

Se trata de una de las personas de confianza del presidente Riquelme y con quien comparte una mirada similar a la hora de analizar cuestiones deportivas. Será el nexo entre los jugadores, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda y la CD, algo que había querido realizar con el CDF pero no funcionó debido a un proceso de malos resultados deportivos y la multiplicidad de voces que, en varias ocasiones, no coincidieron.

El Staff completo de Boca

Un exfutbolista de Boca y su polémica frase sobre el club: "Es como una novia tóxica"

El mundo Boca genera una revolución en los jugadores que pasan por la institución. El reconocimiento a nivel mundial de la institución de La Ribera genera una fuerte presión mediática y deportiva que todos destacan. De ahí surgió el concepto de Guillermo Barros Schelotto: "hay que ser jugador de Boca las 24 horas".

En las últimas horas, fue Walter Erviti, campeón del Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012 durante su estadía, quien se refirió a ese aspecto con una frase particular que hizo ruido. "Todos entendemos que Boca es un mundo especial y una demanda muy grande, porque el ser humano no está preparado para estar 24 horas pendiente de una sola cosa. Boca es como una novia tóxica, como una novia celosa que 'o sos para mí y todo el tiempo o no te quiero'", dijo en la entrevista con el medio Planeta Boca Juniors y sumó: "La mayoría de nosotros nos abusamos de lo que es Boca, de salir a la calle y sentirnos súper famosos porque somos jugadores de Boca".

"La exigencia está bien y es lógica, es el club más grande del país y por lo tanto tiene que tener la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Si uno acepta el desafío de vestir la camiseta de Boca tiene que entender que es para ganar la Libertadores, no hay algo menos que eso", sentenció en su relato.

Por otra parte, el jugador fue preciso al hablar de lo que le generó la salida de Julio Falcioni del puesto de DT: "Voy a contar algo muy íntimo que no lo conté nunca: a mí me dolió mucho la salida de Julio. Mucho". En su explicación contó: "Yo en ese momento hablo con la persona que me representaba y le digo 'la verdad, estoy analizando salir de Boca'".

Por otra parte se diferenció de los sentimientos de Juan Román Riquelme por Boca: "Nosotros vivimos en un mundo que no vive Román, Román vive en un mundo diferente. Siempre entendí que Boca para él era lo principal. Me da la sensación de que la decisión que tomé, más allá de haber sido dura, fue inteligente".