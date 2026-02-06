Previa caliente: aparecieron pintadas en el Ducó en la antesala al clásico entre Huracán y San Lorenzo

En las últimas horas se viralizaron pintadas contra el globo en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El video del momento en el que vandalizan el estadio.

El clásico entre Huracán y San Lorenzo que se jugará este domingo desde las 19.15 ya empezó a levantar temperatura y las pintadas y cargadas empezaron a florecer en torno al encuentro. Fue un grupo de hinchas del ciclón quienes picantearon la previa con pintadas que quedaron retratadas en un video que se viralizó en las redes sociales.

En la madrugada del jueves, un auto rojo estacionó frente al Palacio Tomás Adolfo Ducó y se bajaron tres personas para rápidamente pintar las paredes con un claro mensaje previo al duelo por el Torneo Apertura. "Hijos nuestros" , escribieron en tono de gastada y dibujaron el escudo del club reemplazando la "H" por la "B", en referencia a los descensos.

Lo particular es que lejos de apaciguar, la cuenta oficial del Globo retrucó en las redes sociales y compartió una imagen de una frase pintada en una pared. : “ Ninguno vigilante. Ninguno del Ciclón” , reza el escrito en referencia a una canción del quemero, mientras que el pie de foto puesto por la cuenta oficial alegó: "Me levanté re manija".

Pintada San Lorenzo a Huracán

Sin dudas será un clásico picante en el Palacio por la rivalidad que tienen y porque el Cuervo irá en búsqueda de romper una racha negativa: si bien en el Ducó registra números positivos con 35 victorias, 27 empates y 26 derrotas en 88 encuentros oficiales, no puede ganar en ese estadio desde mayo de 2017.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/2019444590147670520&partner=&hide_thread=false Hinchas de San Lorenzo hicieron pintadas en Parque Patricios y en la cancha de Huracán, en la previa del clásico entre ambos equipos.



La baja de peso que sufrirá San Lorenzo para el clásico contra Huracán

El defensor colombiano de San Lorenzo, Jhohan Romaña, terminó desgarrado tras la victoria por 1 a 0 del Ciclón frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Ante la confirmación de esta lesión, el defensa se queda sin la posibilidad de jugar el clásico de la próxima jornada ante Huracán.

El defensor colombiano sufrió una molestia muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y salió antes del inicio del complemento. El periodista Juan Carlos Pellegrini informó este lunes 2 de febrero que el central está desgarrado. "Es una baja importante", indicó en SportsCenter, el noticiero de ESPN.

La situación se produjo cerca de los 39 minutos del primer tiempo, luego de una jugada en la que perdió la pelota y Tijanovich le ganó la posición. Si bien Romaña logró reponerse y continuar en la acción, inmediatamente se lo notó incómodo y comenzó a mostrar señales de dolor.

image

En los minutos finales de la primera etapa, el zaguero se tocó reiteradamente la parte posterior de la pierna izquierda, levantándose el pantalón, y finalmente realizó gestos hacia el banco de suplentes dando a entender que había sentido un tirón en el isquiotibial. Tras el descanso, Romaña no regresó al campo de juego y en su lugar el entrenador Damián Ayude decidió el ingreso del juvenil Fabricio Gabriel López.

El clásico entre Huracán y San Lorenzo será el domingo 8 de febrero en el estadio Tomás Adolfo Ducó.