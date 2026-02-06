La gastada de Franco Mastantuono a Davo Xeneize por su gol de tiro libre a Boca

El ex River participó en un video del streamer xeneize donde prevalecieron las chicanas entre las partes.

Franco Mastantuono no olvida su paso por River , el club que lo vio crecer en las inferiores, le abrió las puertas para debutar en la primera división y colaboró para que sea traspasado al Real Madrid. No lo recuerda solo por eso, sino que en el camino con la banda roja cruzada en el pecho ha vivido momentos especiales que dan vuelta en su cabeza.

Durante una transmisión de stream el futbolista oriundo de la localidad de Azul se sentó junto al reconocido streamer de Boca Davo Xeneize y se generó un picante Boca-River al aire donde llovieron las chicanas de ambos lados. Una de las situaciones particulares se dio cuando le mostraron al conductor del programa el gol lejano de tiro libre que le hizo Franco a su clásico rival en un superclásico que terminó en victoria 2-1 para el local en el Más Monumental.

"¿Pero goles de suerte también pusieron?" , bromeó Davo a lo que Franco contestó: "Sí... y con ganas, con suerte y ganas ¿Te dolió, cuánto te dolió ese?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2019523124216410395&partner=&hide_thread=false JAJAJA, Franco Mastantuono hablando con Davo Xeneize sobre su gol ante Boca Juniors.



“FUE POR EL VIENTO IGUAL”. pic.twitter.com/Y0Utwbiylr — JS (@juegosimple__) February 5, 2026

"Siendo honesto, mucho. Sí porque para mi ese partido jugaron mejor que nosotros, más que nada el primer tiempo, y aún así, si no fuese por esa genialidad no nos ganaban. Pero golazo, te felicito", dijo el streamer. "Para mi, te soy sincero, estéticamente, creo que es el mejor gol que vi en un Superclásico. Hay muchos igual: está el de Román (Riquelme) a Barovero, el de Tevez, el de Quintero... pero este es de muy lejos boludo", agregó.

Sin embargo el joven jugador del merengue le bajó el precio a su injerencia en el tanto y responsabilizó a un factor climático: "Era muy lejos, pero fue por el viento igual... toda del viento".

Por qué se demora el debut de Kendry Páez en River

La expectativa por el estreno de la joya ecuatoriana Kendry Páez en River deberá esperar al menos una semana más, ya que no estará ni en el banco de suplentes para el compromiso del sábado ante Tigre por el Torneo Apertura.

Luego de una charla privada con Marcelo Gallardo, se determinó que el futbolista no formará parte de la lista de convocados. El cuerpo técnico y el jugador acordaron realizar una puesta a punto física y técnica de diez días antes de lanzarlo oficialmente a la competencia, buscando una adaptación óptima al ritmo del fútbol argentino.

Muestra del compromiso con este plan de trabajo fue lo ocurrido durante la jornada de este miércoles en el River Camp. Mientras el resto del plantel profesional se retiraba tras la práctica matutina, Páez fue el único jugador que decidió quedarse en el predio para realizar un segundo turno de entrenamiento en soledad.

Este esfuerzo extra tiene como objetivo llegar en plenitud al martes 17 de febrero, fecha que el club tiene marcada en el calendario para su debut oficial en el marco de la Copa Argentina.

La decisión de postergar su debut responde a la intención del entrenador de no quemar etapas con el juvenil, especialmente en un contexto donde el equipo necesita soluciones creativas ante la reciente baja de Sebastián Driussi.

Con esta planificación, el volante ofensivo tendrá el tiempo necesario para asimilar los conceptos tácticos del "Muñeco" y debutar sin las presiones de una incorporación inmediata y sin rodaje previo.