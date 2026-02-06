Insólito: una avioneta sobrevoló el entrenamiento de Vélez con un particular reclamo a la dirigencia

Según contó el presidente del club Fabián Berlanga, sobrevoló un avión con un fuerte mensaje por los altoparlantes de una avioneta.

En el fútbol argentino pasan cosas realmente inesperada. Cuando parece que está todo visto, los hinchas se superan y alcanzan niveles de fanatismo inentendibles. Lo que ocurrió este jueves en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield dejó sorprendido a todas las personas que estaban presentes en el lugar.

El presidente del club Fabián Berlanga sorprendió con una particular situación que le tocó vivir este miércoles. "El desgaste en el día a día te lleva a encontrarte con cosas inesperadas que son difíciles de creer. Por ejemplo, esta mañana (por este miércoles) pasó una avioneta por la Villa Olímpica insultando" , contó en diálogo con Fortineras Sin Filtro.

"Pensábamos que era uno de esos camioncitos que pasan con megáfonos, pero no. Era una avioneta que cruzó la Villa Olímpica con la famosa canción: 'Traé refuerzos, la puta que te parió'. Se hace difícil...", Reveló en el diálogo.

"PASÓ UNA AVIONETA CANTANDO "TRAÉ REFUERZOS LA P*** QUE TE PARIÓ", la INSÓLITA anécdota de FABIÁN BERLANGA, presidente de VÉLEZ



Fortineras Sin Filtro — Diario Olé (@DiarioOle) February 5, 2026

A su vez en su relato reveló las dificultades que puede generar ese estilo de acciones: "No lo podíamos creer. Había gente invitada. A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste, no lo sé, o estaba pago por algún político, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando, diciéndole a los jugadores que salgan campeones. Estaban los jugadores, el cuerpo técnico, había gente... Es muy difícil".

Es que los hinchas le exigen a la institución la llegada de distintos refuerzos para poder competir en los torneos que jugará en 2026. Es que la sensación de tener que incorporar es clara por parte de los hinchas debido a que hace algunas horas Maher Carrizo, de los mejores jugadores del plantel, dijo adiós y se puso la camiseta del Ajax de Países Bajos. Allí la dirigencia del Fortín tendrá un duro trabajo para poder reemplazar la figura del joven jugador de 19 años.

Atento Vélez: Boca recuperó a un jugador importante para el duelo de este domingo

En medio de tanta oscuridad y días donde Claudio Úbeda ha tenido que convivir con los anuncios de distintos jugadores lesionados haciendo que la enfermería de Boca esté colmada, el entrenador recibió una buena noticia que, al menos, le trae una gota de esperanza para el partido ante Vélez que se disputará el próximo domingo desde las 22.15 en el José Amalfitani.

Es que la jornada de este jueves el delantero Miguel Merentiel se entrenó con normalidad y en el ensayo fue parte del equipo titular pensando en el equipo que disputará una nueva fecha del torneo apertura. El jugador dejó atrás una distensión y volveróa a ser una opción para el DT en medio de un contexto difícil.

Más allá de la presencia del uruguayo, Siffón probó formaciones: 4-4-2 que puede tener pasajes como 4-3-3, con un mediocampo conformado por Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes como ejes, y Milton Delgado, quien se metería en el once inicial para reemplazar a Ander Herrera, que volvió a desgarrarse en el entrenamiento.