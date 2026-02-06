La ilusión tomó forma: una neuquina de Pacífico fue confirmada como refuerzo de Boca

Con apenas 17 años, Juana Bordieu , una futbolista neuquina empieza a cumplir el sueño que la acompañó desde chica. Tras su último paso por Pacífico de Neuquén , la joven fue confirmada como nueva jugadora de Boca Juniors , donde la próxima semana se sumará al plantel de Reserva del fútbol femenino.

La noticia llegó después de una prueba exigente en Buenos Aires y cerró una etapa cargada de esfuerzo, constancia y también momentos difíciles. “ Con mucha emoción, nerviosa obviamente, pero muy contenta también de haber quedado . Me fui a probar allá hace dos semanas, ellas ya estaban entrenando, entonces yo me sumé a sus entrenamientos tres días”, contó la jugadora a LM.

La prueba se extendió durante varios días unas semanas atrás y la definición llegó recién cuando volvió a Neuquén. “Lunes, martes y miércoles entrené con ellas y ahí me dijeron que vuelva a Neuquén porque yo tenía pasaje y que la semana que viene me avisaban. Pasaron los días, llamaron a mi papá y le dijeron que sí, que me querían sumar al plantel de reserva ”, comentó.

No era la primera vez que Boca aparecía en su camino. El vínculo con el club se fue construyendo con el tiempo y la ilusión siempre estuvo latente. Además Juana, es fanática del cuadro. “Me había ido también a probar a Boca en 2024 y me habían dicho que vuelva como a otras pruebas, pero por unos problemas personales no pude. Y este año fue la segunda vez que fui a Boca, nunca fui a otro club a probarme. Siempre quise jugar ahí desde chiquita, siempre fue la meta llegar ahí”, repasó.

Su historia con la pelota empezó temprano, casi como un juego más entre tantas actividades. “Arranqué a jugar a los 7 años, hacía muchos deportes a la vez, gimnasia, natación y se me dio por probar en el fútbol. Ahí dejé todos los deportes que hacía y seguí con fútbol”, recordó.

Los primeros pasos fueron en espacios formativos y mixtos, más tarde en clubes que recién daban sus primeros pasos con la rama femenina. “Arranqué en el CEF 1, hacía fútbol mixto. Éramos dos chicas y todos varones, después pasé, como a los 10, por Pilmatún en Cipolletti, que estaba empezando a formarse en el fútbol femenino. Estuve un año y a los 11 me fui para Pacífico donde estuve hasta el día de hoy”, expresó.

Pacífico fue su casa futbolera y el lugar donde terminó de formarse. La despedida no fue fácil, pero sí cargada de gratitud. “Todos muy emocionados, yo le escribí a mi técnico y le agradecí obviamente por todos los años que estuve, que todo es gracias a ellos y todos muy contentos obviamente”, agradeció.

El último año no fue sencillo, una lesión importante amenazó con frenar el recorrido pero la ilusión de jugar en el club de sus amores motivó para seguir adelante. “En agosto del año pasado me quebré el tobillo y hasta diciembre, estuve recuperándome, en diciembre me dieron el alta, pero ya había terminado el torneo. No podía jugar nada, entonces también terminé el año medio mal, como con cero expectativas de seguir jugando, pero bueno, justo se dio la posibilidad de ir a Boca a probarme y dije, ‘lo intento, ya está’”, explicó.

La experiencia en el predio xeneize marcó un antes y un después. “Todas tienen muy buen nivel, estuvo muy bueno todo. Ahí es todo pasto, todo cortito, no hay una cancha de sintético, te dan la ropa, te dan comida, es otro mundo directamente, es todo muy profesional”, aseguró.

En lo personal, el salto también estará acompañado por la familia, pilar fundamental. “Voy con mi mamá, a los días va mi papá y voy a vivir con mi hermano mayor que está viviendo ahí. Tengo familia también, así que ahí tengo apoyo de todos lados”, comentó.

Con la mirada puesta en lo que viene, la neuquina no oculta sus ganas de comenzar el próximo lunes bajo los colores xeneizes. “Obvio, tengo muchas ganas de empezar, de entrenar todos los días y cuando empiece el torneo, que arranca en marzo, poder jugar algunos minutos, algunos partidos”, insistió.

El contacto cotidiano con la Primera también fue parte de la experiencia. “Sí, entrenaban al mismo horario, reserva y primera, cuando salíamos del gimnasio estaban entrando todas las de primera. Todas le tienen mucho respeto, obviamente, además está bueno, porque se conocen, reserva y primera”, detalló.

Y entre nervios y admiración, los primeros cruces fueron tímidos. “Yo estaba medio nerviosa, entonces pasaban pero saludaba con la mano”, dijo entre risas.

La despedida de Pacífico

Antes de cerrar la etapa, volvió a mirar hacia atrás, al Decano, al cuerpo técnico y a todas sus compañeras. “Yo le agradecería porque realmente me enseñaron a jugar al fútbol, yo a los 10 años no sabía. Formaron un muy lindo fútbol femenino, es lo que más creció en el Pacífico, entonces, agradecerles obviamente”, sostuvo.

Y agregó: “También agradecerles porque todas trabajamos para eso, para que las más chicas llegaran a clubes. Yo tengo un montón de compañeras que se fueron también ahora, entonces, todas muy contentas”. Desde Neuquén a La Boca, con la mochila cargada de sueños, esfuerzo y una historia que recién empieza a escribirse en azul y oro.