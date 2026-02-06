Racing busca su primera victoria ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y TV

La Academia está en el fondo de la Zona B y de la tabla anual, pero buscará sumar de a 3 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing buscará salir del fondo de la Zona B del Torneo Apertura y sumar su primer triunfo cuando reciba este sábado a Argentinos Juniors por la cuarta fecha.

El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 18 horas del sábado y tendrá el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo , mientras que en el VAR estará Germán Delfino. Además, la transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Gustavo Costas viene de perder 3-1 ante Tigre , en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En otra pobre presentación de la Academia los de Avellaneda consumaron su tercera derrota al hilo en este certamen y están últimos sin puntos.

Para este encuentro ante el Bicho y, teniendo en cuenta la preocupación que generó los resultados y el rendimiento en estas tres fechas, el entrenador mantiene la duda de si jugará con un 4-3-1-2 o un 3-4-3.

En caso de ser la primer variante, Santiago Sosa se incorporaría al mediocampo, sector donde Matías Zaracho reemplazaría a Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez a Valentín Carboni.

En caso de ser la segunda opción, Sosa se mantendría como líbero en la defensa y Zuculini seguiría siendo el mediocampista central de Racing.

Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Diez viene de empatar 0-0 con Belgrano de Córdoba el lunes en el estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, los del barrio porteño de la Paternal alcanzaron los 5 puntos en este certamen y quedaron en el sexto lugar de la Zona B.

Estas son las probables formaciones de Racing y Argentinos Juniors

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona B - Cuarta fecha

Racing Club - Argentinos Juniors

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires.

Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. Horario: 18

18 TV: TNT Sports.

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Múñoz; Lautaro Giaccone, Emiliano Viveros y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Por qué se frenó la llegada de Nardoni a Gremio

La negociación entre Racing y Gremio de Brasil por el mediocampista Juan Nardoni se estancó en las últimas horas, principalmente por una diferencia entre la dirigencia de la “Academia” y el entorno del jugador.

Racing habría aceptado la oferta del Gremio, que era de 8 millones de dólares mas 2 millones de la moneda estadounidense por distintos objetivos por el 80% de su pase, aunque ahora hay mucha incertidumbre en torno al futuro de la operación.

Desde el entorno de Nardoni advirtieron sobre desacuerdos de último momento en algunas condiciones del pase, por lo que el traspaso podría atrasarse o incluso terminaría cayéndose.

Las próximas horas serán claves para conocer el futuro de Nardoni, quien no jugó en el último partido de Racing, este lunes por la noche, cuando cayó 3-1 ante Tigre. Nardoni llegó a Racing a principios del 2023 proveniente de Unión de Santa Fe, a cambio de 6 millones de dólares.

Durante su estadía en la “Academia”, el mediocampista fue clave en las conquistas de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa Sudamericana 2026. Incluso llegó a ser seriamente considerado por Lionel Scaloni para la Selección argentina, aunque la convocatoria nunca se terminó dando.

En caso de que finalmente haya acuerdo entre las partes y Nardoni emigre a Brasil, la dirigencia de Racing, que tiene como presidente a Diego Alberto Milito y como secretario técnico a Sebastián “Chino” Saja, no iría por un reemplazante y apostaría por Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez y Alan Forneris.