Hubo 70 asistencias y una persona fue derivada al hospital en la Fiesta de la Confluencia 2026

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia informaron sobre las intervenciones durante la primera jornada.

La primera noche de la Fiesta de la Confluencia , a la que asistieron unas 270 mil personas según cálculos oficiales, fue un éxito de concurrencia en los distintos escenarios de la Isla 132.

Sin embargo, también hubo intervenciones de parte de organismos provinciales dispuestos en el predio para brindar seguridad y realizar tareas de prevención en el festival más importante de la Patagonia.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, informaron que concluyó la primera jornada con un intenso trabajo del operativo sanitario. Los profesionales efectuaron 70 asistencias y una derivación al hospital.

Señalaron que los equipos de esa dependencia gubernamental como así también del Ministerio de Seguridad se encuentran trabajando de manera coordinada “para que todo sea una verdadera fiesta, con presencia permanente y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad".

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Ortiz Luna, detalló que realizaron “un total de 70 asistencias en los seis puestos médicos avanzados, y una sola derivación al hospital por una situación de alto riesgo social no médica, pero sí con necesidad de intervención de otros equipos”.

Luciana Ortiz Luna Omar Novoa

La funcionaria destacó que fue un saldo altamente positivo,”toda una fiesta para la familia de la Secretaría de Emergencias que pudo acompañar al MInisterio de Seguridad”. E invitó a los neuquinos a participar del mega evento de esta nueva edición. “Los esperamos acá para disfrutar mientras nosotros intentamos acompañarlos y cuidarlos para que esto sea una verdadera fiesta”, agregó.

sien- fiesta confluencia- 26

Equipo desplegado en la Isla 132

Durante toda la Fiesta, el operativo sanitario coordinado por el SIEN dispone de: 8 Puestos Médicos Avanzados, incluido SIEN Pediátrico; 40 profesionales; hasta 8 ambulancias, según el día; 3 vehículos utilitarios de apoyo; 2 Unidades de Respuesta Inmediata (URI).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (@emeryriesgosnqn)

Elementos no permitidos en la Fiesta de la Confluencia

Armas de fuego, elementos punzantes, explosivos

Puntero láser

Líquidos, gases inflamables

Conservadora

Pirotecnia

Bebidas alcohólicas o energéticas

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Drones/equipo profesional de fotografía

Animales o mascotas

Pelotas

Instrumentos musicales

Mochilas grandes

Computadoras

Carteles políticos, religiosos o pancartas

Cualquier tipo de vehículo

Carpas, sombrillas, cualquier tipo de silla

Selfie stick

Bocina de aire

Peluches

Camisetas de clubes o países

Banderas de países

Luces brillantes

Pistola de agua

Pintura en lata

Handys

fiesta de la confluencia seguridad policia Prensa Policía de Neuquén

Operativo de seguridd en la Fiesta de la Confluencia

El dispositivo de seguridad diagramado para la Fiesta de la Confluencia incluye el despliegue de 755 efectivos policiales que trabajarán de manera permanente, las 24 horas, con presencia en los accesos, dentro del predio y en los alrededores, asegurando prevención, control y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier situación.

En materia de infraestructura tecnológica, se implementará un sistema de videovigilancia de última generación, con 53 cámaras dentro del predio y un despliegue total de 115 cámaras si se consideran los alrededores, desde las calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132. Los dispositivos combinan cámaras fijas y domos, cuentan con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna, y son monitoreados en tiempo real.

El monitoreo se realizará de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios, y desde un camión táctico instalado en cercanías del Centro de Convenciones Domuyo, lo que permitirá una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier incidente.