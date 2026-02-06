Hubo 70 asistencias y una persona fue derivada al hospital en la Fiesta de la Confluencia 2026
Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia informaron sobre las intervenciones durante la primera jornada.
La primera noche de la Fiesta de la Confluencia, a la que asistieron unas 270 mil personas según cálculos oficiales, fue un éxito de concurrencia en los distintos escenarios de la Isla 132.
Sin embargo, también hubo intervenciones de parte de organismos provinciales dispuestos en el predio para brindar seguridad y realizar tareas de prevención en el festival más importante de la Patagonia.
Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, informaron que concluyó la primera jornada con un intenso trabajo del operativo sanitario. Los profesionales efectuaron 70 asistencias y una derivación al hospital.
Señalaron que los equipos de esa dependencia gubernamental como así también del Ministerio de Seguridad se encuentran trabajando de manera coordinada “para que todo sea una verdadera fiesta, con presencia permanente y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad".
La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Ortiz Luna, detalló que realizaron “un total de 70 asistencias en los seis puestos médicos avanzados, y una sola derivación al hospital por una situación de alto riesgo social no médica, pero sí con necesidad de intervención de otros equipos”.
La funcionaria destacó que fue un saldo altamente positivo,”toda una fiesta para la familia de la Secretaría de Emergencias que pudo acompañar al MInisterio de Seguridad”. E invitó a los neuquinos a participar del mega evento de esta nueva edición. “Los esperamos acá para disfrutar mientras nosotros intentamos acompañarlos y cuidarlos para que esto sea una verdadera fiesta”, agregó.
Equipo desplegado en la Isla 132
Durante toda la Fiesta, el operativo sanitario coordinado por el SIEN dispone de: 8 Puestos Médicos Avanzados, incluido SIEN Pediátrico; 40 profesionales; hasta 8 ambulancias, según el día; 3 vehículos utilitarios de apoyo; 2 Unidades de Respuesta Inmediata (URI).
Elementos no permitidos en la Fiesta de la Confluencia
- Armas de fuego, elementos punzantes, explosivos
- Puntero láser
- Líquidos, gases inflamables
- Conservadora
- Pirotecnia
- Bebidas alcohólicas o energéticas
- Cualquier tipo de sustancia ilegal
- Drones/equipo profesional de fotografía
- Animales o mascotas
- Pelotas
- Instrumentos musicales
- Mochilas grandes
- Computadoras
- Carteles políticos, religiosos o pancartas
- Cualquier tipo de vehículo
- Carpas, sombrillas, cualquier tipo de silla
- Selfie stick
- Bocina de aire
- Peluches
- Camisetas de clubes o países
- Banderas de países
- Luces brillantes
- Pistola de agua
- Pintura en lata
- Handys
Operativo de seguridd en la Fiesta de la Confluencia
El dispositivo de seguridad diagramado para la Fiesta de la Confluencia incluye el despliegue de 755 efectivos policiales que trabajarán de manera permanente, las 24 horas, con presencia en los accesos, dentro del predio y en los alrededores, asegurando prevención, control y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier situación.
En materia de infraestructura tecnológica, se implementará un sistema de videovigilancia de última generación, con 53 cámaras dentro del predio y un despliegue total de 115 cámaras si se consideran los alrededores, desde las calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132. Los dispositivos combinan cámaras fijas y domos, cuentan con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna, y son monitoreados en tiempo real.
El monitoreo se realizará de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios, y desde un camión táctico instalado en cercanías del Centro de Convenciones Domuyo, lo que permitirá una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier incidente.
