Dolor de cabeza para Gustavo Costas: Una figura de Racing se va a un gigante sudamericano

Un jugador que llegó en 2023 al club se irá a un reconocido club. Las cifras de la operación.

Racing atraviesa un presente paupérrimo en comparación al alto vuelo demostrado la temporada pasada. Los datos son particulares y llaman la atención: en las primeras tres fechas del Torneo Apertura no consiguió sumar puntos. Sumado a esto, en las últimas horas se confirmó que el club tendrá una importante baja en el plantel.

Juan Nardoni llegó en 2023 como una de las importantes apuestas del club tras una gran etapa en Unión de Santa Fe y tuvo un rol importante en el equipo. Sin embargo en los últimos meses perdió protagonismo a punto tal que la institución aceptó su salida a un importante club sudamericano.

Según trascendió, la Academia le venderá el 80% del pase al Gremio de Brasil por ocho millones de dólares más otros dos por objetivos . Ese monto a abonar por el elenco brasileño no será en su totalidad para el club de Avellaneda debido a que un 30% deberá ser transferido a Unión de Santa Fe, el club del que llegó el jugador.

Nardoni

Luego de su llegada al club en 2023 a cambio de seis millones de dólares, el jugador disputó 126 partidos, con cinco goles y siete asistencias.

La fuerte advertencia de Gustavo Costas sobre sus jugadores tras la derrota contra Tigre: "Tenemos que hablar más..."

Pareciera que a Racing lo cambiaron. La derrota 1-3 ante Tigre en el estadio José Dellagiovana mostró la cara más floja y preocupante del elenco que conduce Gustavo Costas en comparación con la temporada pasada donde supo ser protagonista en el plano local como internacional. Un encuentro que profundizó la mala racha: suma tres derrotas en las primeras tres fechas del certamen.

Cuando todo parecía que la Academia tenía todo en sus manos para tener un gran inicio de certamen, con la continuidad del plantel y la llegada de refuerzos importantes como Valentín Carboni y Mateo Mijlevic, no puede salir de un bache que genera preocupación y muestra un equipo sin su garra características.

Luego de la derrota, el entrenador se sentó en conferencia de prensa y no dudó en cuestionar el rendimiento expuesto por sus jugadores: "Hizo los tres goles de la mitad de la cancha para adelante. Tenemos que seguir trabajando, pararnos distinto", soltó en rueda de prensa.

"TENEMOS QUE HABLAR MÁS, NO PODEMOS QUEDAR TAN MAL PARADOS"

Costas habló de los errores cometidos hoy y del mal momento que pasa el equipo en el Torneo Apertura.



— El Primer Grande (@elprimer_grande) February 3, 2026

Lo llamativo fue la frase del DT que le advirtió a sus jugadores que deben hablar en el campo de juego: "Hay que seguir trabajando y hay que hablar. Ellos tienen que hablar también sobre cómo quedan parado. Se los decía el otro día después de Gimnasia porque estamos quedando muy mal parados, por ejemplo el gol que nos hizo Rosario Central, hoy también".

En otra parte de su relato, dijo: "Santi (Sosa) tomó una mala decisión, sale mal porque le pica la pelota pero igual no podemos quedar así parados"

En otra parte de su análisis se refirió a la falta de confianza: "Me duele porque lo perdimos nosotros dando las ventajas que damos siempre. Fuimos perdiendo la confianza en nosotros mismos y la tenemos que recuperar. Hay que sacarlo a Racing de este momento".

"TENEMOS QUE SALIR DE ESTE MAL MOMENTO RÁPIDO, LOS ERRORES SE NOTA MUCHO MÁS"

Gustavo Costas analizó el presente del equipo y qué hacer para salir de esta situación.



— El Primer Grande (@elprimer_grande) February 3, 2026

"El retroceso es lo que más me preocupa. No podés quedar tan mal parado como quedamos, es muy fácil para el rival. Tenemos que salir de esto lo más rápido posible. Ellos tienen que hablar también. Tiene que haber una voz de mando para quedar mejor parados, no podemos estar dos contra uno o que nos agarren de contra. Hay que trabajarlo y elegir a los jugadores", sumó.