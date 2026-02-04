Tras la venta de Nardoni: la decisión de Diego Milito que enfurece a los hinchas de Racing

La Academia confirmó la venta de una de sus máximas figuras por un monto de 8 millones de dólares más objetivos.

El mediocampista Juan Nardoni dejará Racing y continuará su carrera en el Gremio de Brasil , por lo que la dirigencia de la “Academia” que encabeza Diego Milito ya tendría tomada una decisión por la vacante que dejaría.

Gremio le pagará a Racing 8 millones de dólares mas 2 por objetivos por el 80% del pase de Nardoni , quien arribó al club de Avellaneda en el 2023 y que fue clave para las conquistas de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Nardoni llegó a Racing a mediados de 2023 por 6 millones de la divisa estadounidense, proveniente del “Tatengue”, y tras 126 encuentros, 5 goles, 7 asistencias y 3 títulos (Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025) .

En un principio se especuló que la ausencia del centrocampista en la derrota ante el “Matador” se debía a preservar al jugador en caso de una lesión que trunque las negociaciones. No obstante, más adelante el director técnico confirmó que se trató de una decisión táctica, con la idea de probar el esquema 3-4-3. Aunque finalmente se dio a conocer la noticia de la oferta de Gremio.

El mediocampista, gracias a su nivel, llegó a tener un nivel tan alto como para ser seriamente considerado por Lionel Scaloni para debutar con la Selección argentina, aunque finalmente la convocatoria no se dio.

Ante esta situación, la dirigencia de Racing que tiene como presidente a Diego Alberto Milito y de secretario técnico a Sebastián “Chino” Saja, habría tomado la decisión junto al director técnico Gustavo Costas de no salir a buscar reemplazo de Nardoni.

Es por esto que apostarán por los mediocampistas Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez y Alan Forneris, aunque ninguno de ellos es garantía de confianza por diversas razones.

Zuculini y Zaracho sufren muchísimo por las lesiones, Rodríguez volvió hace solo un mes tras su préstamo en el Inter Miami y Forneris había sufrido un esguince de rodilla que lo tuvo mucho tiempo alejado de las canchas.

Pese a la salida de Nardoni, Racing intentará mejorar su andar en este Torneo Apertura, donde tuvo un inicio desastroso en el que cayó en sus primeras tres presentaciones.

Durante el último mercado de pases, Racing sufrió también la salida de Gabriel Arias, Facundo Mura, Richard Sánchez, Agustín Almendra, Luciano Vietto, Ramiro Degregorio y Adrián Balboa, mientras que pudo incorporar a Ezequiel Cannavo, Valentín Carboni, Matko Miljevic y Damián Pizarro, además de los regresos de Matías Tagliamonte y Baltasar Rodríguez de sus préstamos.

La próxima presentación de Racing en el Torneo Apertura será este sábado 7 de febrero, cuando reciba a Argentinos Juniors por la cuarta fecha.

Así fue la derrota de Racing ante Tigre

Racing fue superado y profundizó su complicado presente tras caer este lunes por 3-1 ante Tigre como visitante en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

Los goles para el “Matador” los convirtieron David Romero, a los 49 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo, a los 39’ del complemento, y Gonzalo Martínez, a los 44’ del mismo periodo. En tanto, Gabriel Rojas había igualado el duelo para la “Academia” a los 35 minutos del segundo periodo.