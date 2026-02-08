Flojísimo: Boca jugó mal y perdió ante Vélez, que le hizo dos goles en un minuto

El Xeneize volvió a dejar una mala imagen y no pudo hacer pie frente al Fortín en Liniers: sobre el cierre, Iker Zufiaurre descontó e hizo su estreno goleador en Primera.

Boca no estuvo a la altura ante un buen Vélez y cayó por 2-1 en Liniers : tras un primer tiempo sin emociones, el conjunto de Liniers sacó diferencias en el complemento con dos goles en un minuto, producto de una catástrofe defensiva del Xeneize. Sobre el cierre del compromiso, Iker Zufiaurre descontó con un sablazo desde media distancia, pero no fue suficiente para salvar al equipo azul y oro de la derrota. Crónica de una caída anunciada.

Como la gran mayoría de los encuentros en los que Boca es visitante, priorizó el juego vertical y le cedió la pelota al rival, a la espera de un eventual contraataque. Así y todo, llegó en dos oportunidades con sendos desbordes de Juan Barinaga y Miguel Merentiel: en el primero, Ayrton Costa no llegó a desviar el balón; y en el segundo, Leandro Paredes definió al medio . Mientras tanto, Vélez abusó del centro al área, pero con el correr de los minutos mejoró.

Diego Valdés empezó a volverse importante en la gestación del conjunto de Liniers y desde sus pies aparecieron las aproximaciones. Un tiro de esquina bien ejecutado fue dirigido a la cabeza de Florián Monzón , cuyo intento pasó por encima del travesaño. Kevin Zenón, por su parte, disparó desde media distancia y el arquero Álvaro Montero contuvo en dos tiempos .

El equipo de Guillermo Barros Schelotto construyó una interesante combinación entre Claudio Baeza y Elías Gómez: el lateral desbordó con bastante facilidad a Barinaga y tiró un buen centro para el 9, que no estuvo cómodo para arquear el cuerpo y girar la cabeza. Ninguno de los dos equipos convenció del todo en la primera mitad y faltó profundidad.

En el complemento, el que tomó la batuta fue el volante chileno del cuadro de Liniers, que había dejado algunos chispazos: tras una recuperación de Manu Lanzini, dejó en el camino con un recorte a Ayrton Costa y también desparramó en el piso a Lautaro Di Lollo. Sin embargo, la definición se le fue ancha.

¡¡NO SE PUEDE CREER EL GOLAZO QUE SE PERDIÓ VALDÉS PARA VÉLEZ ANTE BOCA!!

El Fortín insinuaba, pero hasta ese momento le faltaba la puntada final. Solo bastaron algunos segundos para que, con elaboración, el local pergeñara el primer tanto del cotejo: Valdés utilizó al lateral Joaquín García que le pasó por el costado, amagó a darle un pase y su envío aéreo fue perfecto a la testa de Matías Pellegrini. No pásó ni un minuto y el hijo del DT de Lanús, que picó al espacio luego de una asistencia del trasandino, selló el 2-0.

GOLAZO DE VÉLEZ Y EMOCIÓN PARA PELLEGRINI ANTE BOCA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZwVt4iw90v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

DOBLETE DE PELLEGRINI EN DOS MINUTOS: VÉLEZ LE GANA A BOCA 2-0



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/vq9HbLq1EQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

Desesperado por descontar, el Xeneize dejó desguarnecida la defensa y cualquier ataque del anfitrión resultaba un puñal. Más allá de la rebeldía de Tomás Aranda, que tuvo buenos minutos ingresando desde el banco, los de Úbeda no acusaron recibo. Encima, Dilan Godoy estuvo al borde de transformar el marcador en goleada, pero se cayó al ejecutar su tiro después de haber dejado en el camino a dos hombres. El famoso "ole" se escuchó desde las tribunas fortineras.

GODOY HIZO TODO BIEN Y LE ERRÓ A LA PELOTA EN LA DEFINICIÓN



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9IRPiPYJGi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

La tímida reacción llegó por parte de uno de los chicos de la casa: Iker Zufiaurre encontró la pelota en la medialuna del área y, tirado al medio, donde suele influir pese a ser extremo, la colgó del ángulo. Con muy poco y el recurso de un juvenil, el conjunto de la Ribera se puso en partido, aunque no alcanzó. Con muy malas sensaciones, la visita volvió a dejar cuentas pendientes.

DEL OLE, OLE DE VÉLEZ AL GOLAZO DE BOCA: ZUFIAURRE DESCONTÓ



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/cJp8XNXScV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

El resumen de Vélez-Boca

Formación de Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Llegamos al Estadio con Thiago Silvero

¡DALE V!



¡DALE V! pic.twitter.com/yRJPjnStO5 — Vélez Sarsfield (@Velez) February 9, 2026

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2020649800710967584&partner=&hide_thread=false Estadio José Amalfitani pic.twitter.com/yon2oaIwOe — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 9, 2026

Estadio: José Amalfitani.

Goles: Matías Pellegrini (65' y 66').

Árbitro: Nazareno Arasa.

Transmisión: TNT Sports.