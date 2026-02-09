Insólito: el particular posteo del Manchester City comparando a Bernardo Silva con un gol histórico de Erviti a River

El club inglés comparó el tanto de Bernardo Silva en la victoria de este domingo ante Liverpool con un gol de Erviti a River en 2012.

La Premier League no decepciona. Cuando los partidos parecen ir por un camino llano y el cierre cantado, un golpe de timón puede generar que el contexto sea otro y ese libreto previo no corra más. El duelo de este domingo entre Liverpool y Manchester City en Anfield fue una muestra clara de lo que puede pasar en la liga inglesa.

El partido se acomodaba para el 1-0 de los locales luego de un golazo de tiro libre de Szoboszlai a los 74 minutos de partido, pero el City sacó fuerza, lo empató y con un penal polémico del arquero Alisson Becker terminó dándolo vuelta en los pies de Erling Haaland a los 93 minutos.

En medio de ese resultado atractivo e inesperado, horas más tarde llamó la atención una publicación del equipo que conduce Pep Guardiola en sus redes sociales haciendo referencia al tanto con el que llegaron al empate a falta de poco más de cinco minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Es que en Instagram hicieron alusión a un gol que histórico de Boca que tuvo como protagonista a Santiago Silva y Walter Erviti.

"Bernardo: "Tengo cosas de Erviti"", escribió la cuenta oficial haciendo referencia al tanto del empate de Bernardo Silva. Es que luego de un centro Haaland la bajó de cabeza para el portugués que, cayéndose al suelo, terminó impactando el balón y venciendo a Becker. Esa jugada hizo recordar al tanto de Erviti a River para darle el empate agónico 2-2 en el Más Monumental por la fecha 12 del Torneo Inicial 2012.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gloriosoxene1ze/status/2019908967074525537&partner=&hide_thread=false Dia 37 subiendo un gol de Boca hasta que termine el año:



GOL AGÓNICO de Walter Erviti para empatar el partido luego de ir 0-2 abajo en el monumental, el cual que quedó ENMUDECIDO luego del gol del empate.



37/365 pic.twitter.com/HzgegDKb8n — Glorioso Xeneize (@gloriosoxene1ze) February 6, 2026

A su vez, más allá del escrito, el club le superpuso el relato de Mariano Closs al gol hecho por Erviti en aquel partido. Al ver esta situación, el exentrenador del xeneize Julio César Falcioni escribió en los comentarios: "Cómo olvidar ese momento estando ahí mismo!".

El mundo Boca genera una revolución en los jugadores que pasan por la institución. El reconocimiento a nivel mundial de la institución de La Ribera genera una fuerte presión mediática y deportiva que todos destacan. De ahí surgió el concepto de Guillermo Barros Schelotto: "hay que ser jugador de Boca las 24 horas".

En las últimas horas, fue Walter Erviti, campeón del Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012 durante su estadía, quien se refirió a ese aspecto con una frase particular que hizo ruido. "Todos entendemos que Boca es un mundo especial y una demanda muy grande, porque el ser humano no está preparado para estar 24 horas pendiente de una sola cosa. Boca es como una novia tóxica, como una novia celosa que 'o sos para mí y todo el tiempo o no te quiero'", dijo en la entrevista con el medio Planeta Boca Juniors y sumó: "La mayoría de nosotros nos abusamos de lo que es Boca, de salir a la calle y sentirnos súper famosos porque somos jugadores de Boca".

"La exigencia está bien y es lógica, es el club más grande del país y por lo tanto tiene que tener la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Si uno acepta el desafío de vestir la camiseta de Boca tiene que entender que es para ganar la Libertadores, no hay algo menos que eso", sentenció en su relato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/2019193811134738931&partner=&hide_thread=false “BOCA ES COMO UNA NOVIA TÓXICA: SOS PARA MÍ TODO EL TIEMPO O NO TE QUIERO”.



Walter Erviti x PBJ. Este jueves, desde las 20, en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/ueGL2fh7LE — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) February 4, 2026

Por otra parte, el jugador fue preciso al hablar de lo que le generó la salida de Julio Falcioni del puesto de DT: "Voy a contar algo muy íntimo que no lo conté nunca: a mí me dolió mucho la salida de Julio. Mucho". En su explicación contó: "Yo en ese momento hablo con la persona que me representaba y le digo 'la verdad, estoy analizando salir de Boca'".

Por otra parte se diferenció de los sentimientos de Juan Román Riquelme por Boca: "Nosotros vivimos en un mundo que no vive Román, Román vive en un mundo diferente. Siempre entendí que Boca para él era lo principal. Me da la sensación de que la decisión que tomé, más allá de haber sido dura, fue inteligente".