Qué dijo el presidente del Barcelona sobre un posible regreso de Messi

El presidente Joan Laporta se refirió a la visita de Messi al Spotify Camp Nou y fue contundente sobre una posible vuelta del jugador.

La salida de Lionel Messi de Barcelona fue de los procesos más duros que tuvo que atravesar el hincha de Barcelona de España, pero principalmente aquellos fanáticos que enaltecen al astro rosarino por su estilo de juego. Doloroso por el cómo y en un momento donde ni el propio rosarino lo esperaba.

El paso del tiempo deja en claro que la revancha futbolística está cada vez más lejos y que no será su regreso al club como un futbolista profesional que pueda aportarle la diferencia futbolística que le dio durante más de 20 años. Su vuelta al Camp Nou sin previo aviso para recorrer la obra que se está realizando en el estadio volvió a poner el tema sobre la mesa y los seguidores del '10' volvieron a ilusionarse.

Luego del posteo compartido por Messi en el interior del campo de juego, acompañado de su amigo y compañero Rodrigo De Paul, el presidente del blaugrana Joan Laporta , quien ya estaba a cargo del club cuando se concretó su salida, se refirió a la visita del jugador: “ No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa . Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo. Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo ", dijo.

messi laporta.jpg

Luego sumó: "Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo“.

“Estamos trabajando para que aquí se puedan jugar partidos y en este marco, me gustaría que se llevase a cabo un homenaje para el mejor jugador de la historia. Me consta que a él también le gustaría", dijo sobre un reconocimiento a futuro.

Sin embargo, al recordar cómo ocurrieron las negociaciones que decantaron en su salida no dio un paso atrás: “Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”.

En otra parte del relato, fue contundente sobre la posibilidad de una vuelta de Messi para integrar el plantel: “No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”.

laporta messi Joan Laporta no descarto un regreso de Messi.

Lionel Messi se sinceró y habló sobre la posibilidad de jugar el mundial 2026: "No quiero ser una carga"

Lionel Messi no solo sorprendió en España con su visita inesperada al Camp Nou sino que también brindó una entrevista para el medio español Sport donde hizo fuertes revelaciones desde su despedida por el Barcelona, el deseo de volver a vivir allí, la posibilidad de jugar el mundial y su presente en el Inter Miami.

En su relato el '10 se refirió al cariño que recibe de los hinchas del blaugrana: "Es espectacular. Todas las cosas que me llegan de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia. Y mucha emoción", dijo.

Luego agregó: "La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más".

Embed

La posibilidad de jugar el mundial

"Sí, me ilusiona, obviamente que sí, es un Mundial especial, es especial jugar con la selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también. Pero un poco lo que te decía, no quiero ser entre comillas una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel", soltó el astro rosarino al ser consultado por la Copa del Mundo 2026.

Y agregó: "La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar. Pero obviamente consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día".

Su paso por el París Saint Germain

"También parece que París fue un infierno y tampoco fue así. Cuando digo que no la pasé bien es porque no me sentí bien de lo que yo hacía y de lo que me gusta hacer a mí, de jugar al fútbol, del día a día, de los entrenamientos, de los partidos, pero porque no me sentía yo bien. Pero después, la verdad, que tuvimos a nivel de familia una experiencia muy buena, la ciudad es espectacular, lo disfrutamos. Era la primera vez que salíamos de Barcelona y era todo nuevo para nosotros y por eso fue muy difícil también, porque no fue una lesión sino que se dio así. Pero la verdad que no me sentía bien en el día a día con lo que a mí me gusta hacer. Y acá, sí, estamos bien, disfrutamos de la ciudad, del día a día", se sinceró Messi.

En su relato, sumó: "Como te decía recién es una vida muy similar a la que hacía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los niños muy cerquita también, todo a mano, cómodo. Vivimos alejados de la ciudad, que la verdad que Miami es hermosa, pero a nivel de tráfico es pesado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sport/status/1988226613633327177&partner=&hide_thread=false | Leo Messi, sincero sobre su paso por el PSG:



“No lo pasé bien porque no me sentía bien con lo que yo hacía, con lo que me gusta hacer a mí, que es jugar al fútbol. El día a día… no me sentía bien.”



https://t.co/UY2XRC5Hx0 pic.twitter.com/8nKsCTbesU — Diario SPORT (@sport) November 11, 2025

Su salida abrupta de Barcelona y el deseo de volver a vivir allí

"A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado", expresó sobre su salida en agosto de 2021.

Luego, cerró: "Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias.