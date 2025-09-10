Cuánto paga Mauro Icardi la lujosa vivienda en la que vive con la China Suárez en Turquía

Mauro Icardi está en Turquía ya enfocado en su carrera futbolística que volvió a tener rodaje luego de una larga recuperación que le demandó siete meses de rehabilitación por una dura lesión en su rodilla. Pero en paralelo también continúa profundizando en su proyecto de vida con la China Suárez , a quien llevó a vivir consigo.

Ambos trabajan en el nuevo hogar en el que mantienen su relación y donde pasan gran parte de su tiempo por su convivencia. El futbolista compartió a sus seguidores imágenes de la lujosa mansión en la que viven, mostrando que tiene dos pisos para darle comodidad y a su vez un diseño exterior atrapante con una mezcla entre clásico y moderno.

Lo que la hace diferente y particular es el valor que pagaría por la vivienda según trascendió al conocer el lugar: 45 mil euros . Sumado a esto, previo a que den a conocer el lugar, habían trascendido detalles que reveló la periodista Karina Iavícoli durante su participación en el programa Intrusos de América TV.

Icardi-Mansión

"Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Besiktas. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”, reveló.

Por otra parte sumó: “Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere".

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar su tatuaje de Wanda Nara

Tras su escandalosa separación de Wanda Nara y luego de iniciar una nueva vida con la China Suárez en Turquía, Mauro Icardi sorprendió a todos con una decisión inesperada: se tatuó y tapó el brazo en el que tenía el nombre, las iniciales y la imagen de Wanda. Un gesto que no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores y en avivar las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos.

El delantero, siempre activo en las redes, eligió primero el hermetismo. “Trabajo en progreso”, escribió en inglés al compartir una serie de imágenes y un video donde el proceso de tatuado quedaba detallado desde el antebrazo hasta las puntas de los dedos.

Una de las primeras postales mostró una escena de bosque en lo que parece ser un amanecer, junto a la cabeza de un lobo sobre dos cruces superpuestas, todo ejecutado con un nivel de detalle llamativo. Otras imágenes permitieron ver al arcángel San Miguel sosteniendo su espada sobre un demonio, símbolo habitual de protección, valentía y victoria frente al mal, y con intensas sombras negras que se extendían hasta los nudillos del jugador.

image

image

El nuevo diseño se sumó a una serie de tatuajes que Mauro ya tenía en el brazo y marcó, según intuyen sus seguidores, el inicio de una nueva etapa. Detrás de ese cuidado trabajo artístico apareció, además, el misterio: el futbolista no terminó de mostrar en detalle el resultado final, especialmente en la zona donde estaban tatuados los nombres de los hijos de la empresaria con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.