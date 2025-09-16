Alejandro Sanz se presentará en Argentina: cuándo saldrán a la venta las entradas

Luego de dos años de su última visita, el español volverá al país con su gira mundial y anuncia tres shows en marzo del año que viene.

Alejandro Sanz , el reconocido cantautor español, es uno de los artistas que no duda en tener a la Argentina como país a visitar cuándo sale de gira. Gracias al amor de su gente y de todos los que aman su música, el cantante realizó varias giras donde el país estuvo incluido, demostrando su fascinación por la energía que se transmite.

Y en este 2026 no será la excepción. El cantautor confirmó que llegará al país en el marco de su gira mundial "¿Y Ahora Qué?" en el mes de marzo y se presentará en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Con el recuerdo aún latente de sus últimos shows en nuestro país -que reunieron más de 100.000 personas- en mayo del 2023, ahora Sanz confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

En estos shows, el artista podrá reencontrarse con sus fanáticos, ante quienes presentará sus grandes clásicos y lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ¿Y Ahora Qué?, que se estrenó el pasado mayo.

Este nuevo álbum logró superar los 120 millones de vistas en plataformas digitales a nivel global, y cuenta con una nueva colaboración con Shakira titulada “Bésame”.

Cómo conseguir entradas para el regreso de Sanz a la Argentina

Las entradas se vendarán exclusivamente a través de Enigma Tickets y tendrán una preventa para clientes Santander Visa desde este martes 16 a las 15 horas. Además, los usuarios contarán con el beneficio de seis cuotas sin interés, abonando con las tarjetas Visa de ese banco únicamente a través de MODO.

La venta general será el día miércoles 17 a las 15 horas con todos los medios de pago y cualquier método de pago únicamente a través de MODO y Mercado Pago. Se desaconseja la compra de tickets por fuera del canal oficial de venta para evitar caer en estafas.

Dale Play, la productora a cargo del show de Alejando Sanz en la Argentina, ya confirmó los precios de las entradas para ver al español en el Campo Argentino de Polo. A continuación, un listado de los valores por sector:

VIP Platino: $210.000 + SC

$210.000 + SC VIP Oro: $190.000 + SC

$190.000 + SC VIP: $160.000 + SC

$160.000 + SC Platea Preferencial Oeste y Este: $170.000 + SC

$170.000 + SC Platea Oeste y Este: $140.000 + SC

$140.000 + SC Platea C: $110.000 + SC

$110.000 + SC Platea s/n A y B: $85.000 + SC

$85.000 + SC Campo de pie: $65.000 + SC

La exitosa carrera que Alejandro Sanz forjó a lo largo de los años

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha sido reconocido con más de veinte premios Grammy Latinos y varios Grammy internacionales, consolidando su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música en español. Su estilo, que combina pop, flamenco y fusiones contemporáneas, ha inspirado a generaciones de músicos y ha cruzado fronteras, llegando a escenarios de todo el mundo.

En el plano personal, Sanz también ha destacado por su compromiso social y su apoyo a causas humanitarias, sumando así un componente ético a su labor artística. Esa coherencia entre su música, su mensaje y sus acciones ha reforzado la conexión con un público que lo siente cercano y auténtico.