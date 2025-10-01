Así reaccionó Catherine Fulop cuando se enteró que será abuela

La actriz y conductora compartió sus sensaciones sobre el embarazo de Oriana Sabatini con sus seguidores de Instagram.

La actriz y conductora, Catherine Fulop , celebró el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala . “Voy a ser abuela”, escribió en redes sociales junto a un emotivo posteo .

En primer lugar, la artista compartió el posteo en el que la pareja anunciaba el embarazo y comentó: “Qué bendición tan grande”. Minutos después compartió tiernas imágenes de su hija y su yerno y aseguró: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol. Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.

“Dios los bendiga hijos. ¡Gracias, gracias, gracias! Soy la abuela más feliz del mundo”, expresó emocionada. A modo de cierre, le habló a su marido, padre de sus hijas, y agregó: “Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos. Lloro”.

image

Por su parte, Ova Sabatini reaccionó a la noticia de que va a ser abuelo. “Gracias, chicos, por tanta felicidad. Los amo”, escribió el papá de la artista en la publicación en la que compartió la pareja. El comentario no pasó inadvertido entre los usuarios que con complicidad le comentaron: “Felicitaciones”.

Más tarde, realizó un posteo donde compartió algunas fotos de su hija y su marido y celebró: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor lo ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

El original anuncio de Dybala y Oriana Sabatini: así revelaron que esperan su primer hijo

Paulo Dybala y Oriana Sabatini sorprendieron a sus seguidores al revelar que esperan su primer hijo. Lo hicieron con un gesto cargado de ternura y simbolismo: a través de redes sociales, donde la complicidad que los caracteriza volvió a ser protagonista. La pareja apostó a la memoria compartida y a un toque de humor para darle vida a un anuncio que rápidamente se volvió viral.

image

En sus cuentas de Instagram, el futbolista y la cantante publicaron una animación inspirada en Danny Phantom, la serie que en el pasado ya habían usado para blanquear su romance. Esta vez, los personajes animados aparecen abrazados frente a una cuna, con Oriana tocando su vientre en señal de la llegada del bebé. El contorno verde brillante del dibujo, fiel al estilo del programa, refuerza el guiño nostálgico que emocionó a quienes siguen su historia desde los primeros pasos.

Además de la animación, la actriz y cantante compartió un video que incluyó imágenes de su ecografía y una toma donde se deja ver su incipiente pancita. La grabación concluye con una frase breve pero contundente: “Vamos a ser papás”.

La noticia no tardó en generar repercusión. En cuestión de minutos, las publicaciones comenzaron a sumar miles de “me gusta”, entre los que se destacó el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. También dejaron sus mensajes de apoyo y alegría colegas y amigos como Rodrigo de Paul, Marley, Valentina Zenere, Barbie Vélez, Darío Barassi, Macarena Rinaldi, Stefi Roitman, Mau Montaner, Dalma Maradona y Leandro Paredes, entre otros. Cada reacción sumó un nuevo capítulo a la ola de celebraciones que recorrió las redes sociales.

image

El anuncio también tuvo una carga emotiva en el ámbito familiar. Ova Sabatini, padre de Oriana y futuro abuelo, escribió un mensaje que condensó la emoción del momento: “¡Gracias, chicos por tanta felicidad! Los amo”. Su hija menor, Tiziana, tampoco se quedó atrás y se expresó con entusiasmo: “Los amo muchoooooo, soy la más feliz del mundo”. Las palabras de los más cercanos reflejaron la expectativa con la que la familia recibe al nuevo integrante.