Oriana Sabatini anunció el sexo de su bebé y la particular fecha en la que nacerá

La cantante y el futbolista Paulo Dybala serán padres por primera vez y la hija de Cathy Fulop sorprendió al anunciar el sexo del bebé.

Oriana Sabatini vive uno de los momentos más importantes de su vida. Es que la cantante e influencer se convertirá en madre por primera vez y tras confirmar la noticia en sus redes sociales dio más detalles de su embarazo.

Casada con Paulo Dybala en 2024, la hija de Catherine Fulop dio una nota en LAM (América) donde se mostró feliz por la etapa que está viviendo y al mismo tiempo sin vueltas sorprendió con la revelación del sexo del bebé.

La noticia llegó de la mano de la pregunta que le hizo Anabel Guerrero sobre sus deseos de que sea nena o nene. Sin embargo, lejos de los tradicionales anuncios, Sabatini dijo que espera una nena y que ya tiene algunos nombres elegidos.

“Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno.. esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia al futbolista.

Además, la artista sorprendió al revelar una posible fecha de parto que coincide con un día especial para la familia. “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”, confesó con emoción.

Sobre el vinculo con su tía Gabriela Sabatini en medio de esta noticia feliz para el entorno. “No, no hablé con mi tía”. “Me gustaría que me llame, pero no por esto”, cerró dejando la puerta abierta a un posible llamado en medio del escándalo que protagoniza la familia.

El anuncio del embarazo

Paulo Dybala y Oriana Sabatini sorprendieron a sus seguidores al revelar que esperan su primer hijo. Lo hicieron con un gesto cargado de ternura y simbolismo: a través de redes sociales, donde la complicidad que los caracteriza volvió a ser protagonista. La pareja apostó a la memoria compartida y a un toque de humor para darle vida a un anuncio que rápidamente se volvió viral.

En sus cuentas de Instagram, el futbolista y la cantante publicaron una animación inspirada en Danny Phantom, la serie que en el pasado ya habían usado para blanquear su romance. Esta vez, los personajes animados aparecen abrazados frente a una cuna, con Oriana tocando su vientre en señal de la llegada del bebé. El contorno verde brillante del dibujo, fiel al estilo del programa, refuerza el guiño nostálgico que emocionó a quienes siguen su historia desde los primeros pasos.

Además de la animación, la actriz y cantante compartió un video que incluyó imágenes de su ecografía y una toma donde se deja ver su incipiente pancita. La grabación concluye con una frase breve pero contundente: “Vamos a ser papás”.