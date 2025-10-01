La historia del papá de "Pequeño J": narcotráfico, crimen y la curiosa razón por la que le puso Tony a su hijo

Janhzen fue asesinado brutalmente. Su historia explica el origen del joven de 20 años como líder de una banda narco, acusado de asesinar a tres jóvenes en La Matanza.

En el marco de la detención de Pequeño J , presunto autor intelectual del triple femicidio de La Matanza , en el que murieron Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, se conocieron datos de la vida de Janhzen Valverde Rodríguez, padre del narco peruano.

La vida de Janhzen estuvo atravesada por el narcotráfico y terminó de manera violenta en diciembre de 2018 , cuando fue asesinado en circunstancias que aún generan repercusiones.

Padre de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, su historia revela los lazos familiares con el delito y el particular motivo por el que decidió llamar Tony a su hijo, hoy señalado como presunto autor intelectual del triple crimen que causó conmoción debido a la crueldad con la que actuaron.

policia peru pequeño j (1) Nueve detenidos por el triple crimen en Florencio Varela y la causa sigue abierta.

Pequeño J: una vida signada por el narcotráfico y el crimen

Janhzen Valverde Rodríguez pertenecía a la banda "Los Injertos de Nuevo Jerusalén", y el 16 de diciembre de 2018 fue asesinado por un sicario de la banda El Gran Marqués. Toda la familia tenía vínculos con bandas narcos.

Otro punto de la historia que sorprende es que el padre de "Pequeño J" se hacía llamar Pablo Emilio Escobar, en referencia al narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano.

Meses antes de su crimen, el hombre expresó en su cuenta de Facebook: “Toda la vida bandido. Aproveche el día que amanece y agradezca a Dios y disfrute lo más que pueda porque no sabe si mañana estarás”.

Janhzen Valverde Rodríguez

En dicha red social se observa al hombre con amigos y también con sus hijos, de las cuales la mayoría de las veces tomaba alcohol y escuchaba música.

Porque el nombre Tony

Respecto a la elección del nombre de Pequeño J, se supo que tiene relación a que Janhzen era fanático de Tony Montana, personaje narco de la película Scarface, por lo que decidió ponerle a su hijo Tony.

El sobrenombre tiene como origen una película de 1983 que estuvo a cargo del director Brian De Palma, la cual lleva por título Scarface. En dicha cinta, ambientada en los años 80, un inmigrante de origen cubano con antecedentes penales que llega a Miami y logra ascender entre los criminales.

Tony Montoya Al Pacino interpretando a "Tony Montana" en la película Scarface.

La persona que dio vida al protagonista de Scarface fue el actor Al Pacino y el personaje ficticio que interpretó se llamó Antonio Tony Montana el cual se volvió uno de los íconos más populares en las cintas sobre criminales.

Tony: un nombre instalado en la cultura popular

Dentro de la cultura popular hay diversas referencias al protagonista de Scarface, una de ellas el el nombre Tony El Gordo, personaje de la tira Los Simpson, es parodia de Tony Montana y su relación más cercana es el narcotráfico.

Tony El Gordo Tony El Gordo, personaje de la tira Los Simpson, es parodia de Tony Montana.

Otra es la canción El Taquicardio del cantante José Alfredo Ríos Meza, mejor conocido como El Komander.

“Tráiganse unas cuantas onzas pa’ seguirle hasta mañana

Quiero hacerme unas lineotas como hace Tony Montana”

En otra composición musical del cantautor estadounidense Gerardo Ortíz hace referencia no solo al alias del criminal sino a la película de De Palma, en la canción El mundo es tuyo.

“Que porque Tonny Montana

Varia gente se pregunta

Tal vez mi cara es cortada

Tal vez les quede la duda”.

Asimismo el cantante puertorriqueño Bad Bunny hace referencia en una de sus canciones no solo a Tony Montana sino también a su esposa en la cinta Scarface: Elvira Hancock, en su composición musical titulada Amigos y enemigos.