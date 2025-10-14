Nico Occhiato explicó el polémico final de La Voz Argentina

Tras el final del reality de Telefe, en las redes estallaron ante el hecho de que haya sido grabada.

El lunes por la noche, La Voz Argentina llegó a su final luego de que Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez se enfrentaran por el premio del reality musical. Esta final se dio en medio de la polémica, puesto que, por cuestiones de agenda, las dos partes de la final fueron grabadas , lo que generó grandes críticas en las redes a Telefe . En ese contexto, Nico Occhiato , su conductor, rompió el silencio.

Occhiato hizo frente a las críticas en Nadie dice Nada (Luzu TV): “Fue grabada. Una cag... que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad, no depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal”. Y siguió: “Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte. Del corte hasta el final se grabaron cuatro programas distintos, en donde yo sacaba y en uno ganaba Alan Lez, en el segundo gana Eugenia”.

“Todos actuaron que ganaron. Estaba toda la producción allá en Telefe esperando, cuando yo digo ‘Acá se termina la votación’, me voy al corte, termina la votación en vivo en el control, está la escribana y dice ‘Chicos, ganó Nico Behringer, pongan el tape’“, explicó Nicolás acerca del método que utilizaron para poder anunciar al ganador. Una de las críticas más recurrente fue la falta de emoción a la hora de dar el nombre del vencedor y sobre esto Occhiato dijo: ”Eso hace que la final pierda emoción. No hubo papelitos, no hubo cosas porque no hacíamos a tiempo a grabar porque había que limpiar cada vez el escenario“.

image

Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Nunca es así la final de La Voz, pero que pasa el canal tenía la necesidad de que La Voz dure un mes más, entonces en esa necesidad, las agendas de todos los jurados no estaban para que estemos ayer en vivo. No había nadie, pasa que la final debería haber sido hace un mes, sucedió eso”.

Las declaraciones de Nico Occhiato

Las razones por las cuales Nico Occhiato decidió contar el detrás de escena de la final de La Voz fueron: “Lo cuento así para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo muy groso, porque para que ese programa salga al aire hay una producción de la concha de la lora, muy zarpada. Fue un éxito de punta a punta, fue espectacular y esto lo cuento para que también se entienda. Se grabó cuatro veces“.

Otra de las cosas que cuestionaron fue que tan solo se anunció el primer puesto, el resto fue por medio de las redes sociales, esto se debió simplemente a las matemáticas, ya que las posibilidades y las combinaciones eran infinitas.

image

Más allá de cualquier polémica que se generó, se vivió una gala llena de emoción, música y sorpresas, ya que el team Luck Ra, siendo la primera vez que participa, se consagró ganador. “Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá”, había dicho Nicolás en el tape que abrió la última emisión, anticipando el cierre de una historia que lo llevó desde las audiciones a ciegas hasta lo más alto del escenario.