Neuquén La Mañana camioneta Volvía del boliche y se incendió su camioneta: el conductor se salvó de milagro

En la madrugada de este domingo, por circunstancias que aún se desconocen, una camioneta se vio envuelta en llamas. El conductor fue trasladado al hospital.







En la madrugada de este domingo la desgracia jugó en contra y la suerte a favor de un automovilista que transitaba por el Casco Viejo de Centenario. En ese momento, por causas que serán establecidas oportunamente, el rodado comenzó a prenderse fuego, lo que llevó a que quede envuelto en llamas.

El hombre circulaba en una Ford Ecosport por calle Río Neuquén al fondo y, al llegar a la intersección con José Ianni, comenzó a incendiarse. La camioneta se incendió por completo alrededor de las 5:30 de la mañana y el conductor, quien había salido del boliche, se salvó de milagro.

Según indicaron medios locales, unos álamos obstaculizaron la caída del vehículo hacia un desagüe en la zona, lo que logró que los efectivos policiales de la Comisaría Quinta pudieran sacar al conductor del interior. Inmediatamente fue trasladado en ambulancia al Hospital Natalio Burd para su evaluación.