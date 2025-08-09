Dieron con una camioneta incinerada cerca de la Ruta 67 e investigan si fue robada

En Centenario no habían pedidos de secuestro para el vehículo, por lo que se investiga en otras jurisdicciones.

Una camioneta en llamas fue hallada por un trabajador petrolero en medio del campo y a pocos kilómetros de la llamada Ruta del Petróleo . Los Bomberos de Centenario extinguieron el fuego y Policía ya investiga si se trata de un vehículo robado, ya que fue abandonada.

En diálogo con LMNeuquén, el jefe de bomberos, Patricio Álvarez , informó que la camioneta en llamas fue inicialmente encontrada por un maquinista de una empresa que se encontraba trabajando en medio del campo y dio con el vehículo, que se encontraba abandonado a unos 4 kilómetros campo adentro de la Ruta 67. Este hombre fue quien avisó al cuerpo de Bomberos de Centenario, que se acercó para extinguir el fuego.

Una vez apagadas las llamas, se constató que se trataba de una camioneta Renault Kangoo y se pidió la colaboración de personal policial de Comisaría 52 de Centenario, a quien corresponde la jurisdicción. Álvarez comentó que solo se encontró la chapa patente de la camioneta, que fue entregada a la Policía y, como único dato llamativo, se observó que "la puerta trasera de la camioneta estaba violentada, como si la hubieran forzado" . Fuera de eso, el vehículo parecía estar completo, más allá del destrozo generado por las llamas, que lo consumieron por completo e impidieron recuperar otros elementos de su interior.

camioneta quemada ruta 67 (1) Gentileza Centenario Digital

A raíz de esto y que no había ninguna persona en el lugar, se descarta que se haya tratado de alguien que sufrió, por ejemplo, una falla mecánica mientras transitaba por el sector. "Intuimos que es robada", sostuvo el jefe de Bomberos, quien agregó que la Policía de Centenario ya chequeó por pedidos de secuestro sobre la patente y no encontró ninguno. No obstante, se averigua si era buscada en algun otro sector de la provincia.

Es habitual que los vehículos robados sean no solo abandonados sino también incinerados, principalmente para destruir cualquier prueba vinculante a sus autores.

El sector donde fue encontrada la camioneta está muy alejado de todo, es "complejo" de acceder y "casi no hay señal celular", destacó Álvarez; todas características propicias para descartarse de un vehículo vinculado a un ilícito.

La Kangoo ya quedó secuestrada bajo la custodia de la Policía y se continúa investigando para intentar determinar su origen, aunque será muy difícil llegar a quien la abandonó.

Le robaron el auto a un policía de Plottier y apareció incendiado

A fines de junio, un policía fue víctima de la inseguridad cuando le robaron el auto en la vía pública. El hecho ocurrió en el Centro de Transferencia Guillermo Ferramola, también conocido como Parque Industrial de Plottier, y luego, misteriosamente, el auto fue encontrado prendido fuego en la meseta, cerca de la Circunvalación.

En diálogo con LMNeuquén, la comisario Verónica Rinaldi explicó que se trata de un efectivo de la Comisaría Séptima que se encontraba de franco.

"Le dimos intervención a la Comisaría 46 porque es jurisdicción de ellos, igual de todas maneras, apareció en jurisdicción nuestra, cerca de Capex, a 5 km, cerca de las 12 de la noche", indicó la comisario.

policia robo incendio plottier

El policía denunció que ese mismo día alrededor de las 22 se dirigió hasta el Centro de Transferencia ubicado en calle Ferramola al 600 para tirar basura. "Bajó del auto, fue a tirar unas cosas, basura, cuando alguien aparentemente se subió al auto y se lo llevó", precisó la comisario.

El auto era un Volkswagen Virtus Sedan 4 puertas, gris platino con vidrios polarizados. Sin embargo, prácticamente no tuvieron tiempo de rastrearlo, porque a los 40 minutos ingresó una llamada de parte de una persona que pasaba por Capex y alertó que se estaba prendiendo fuego el auto.