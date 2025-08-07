El secreto de Alberto Cormillot para estar súper activo a los 86 años

El médico nutricionista fue invitado en el streaming Luzu TV y reveló su dieta y cronograma de día para tener vitalidad a su edad.

Alberto Cormillot no para de sorprender al público en general con su vitalidad a sus 86 años de vida y cada acción que trasciende del reconocido médico en las redes sociales es digno de admiración. Durante los últimos días fue protagonista luego de que en las redes sociales, principalmente en X (ex Twitter), se viralice su participación en un circo donde se colgó de telas en altas alturas y brindó un show espectacular.

Este miércoles el médico especialista en nutrición visitó el programa Nadie Dice Nada en el streaming Luzu TV y contó detalles de cómo hace para tener tanta vitalidad a su edad. Entre preguntas del panel, principalmente del conductor Nicolás Occhiato, Alberto reveló que su horario de comienzo de día es a las 4 de la madrugada . Va a la radio, luego a la Clínica donde en horas cercanas al mediodía mantiene reuniones médicas importantes, hasta aproximadamente las 17 horas. A partir de ese horario realiza actividades descontracturadas por fuera de lo laboral.

“Los jueves lo paso a buscar a Emilio al jardín y nos vamos a la plaza” , reveló ante los micrófonos del streaming. Si bien el día comienza temprano para Cormillot , el fin de la jornada se da aproximadamente a las 21 horas cuando comienza a dormir ya que s u cena está planificada para aproximadamente las 19 horas.

“¿Te duele la rodilla? Fortalecela. ¿Te duele la columna? Hacé abdominales. Cuando tengo dolor, lo tomo como señal de que tengo que entrenar más”, soltó en su relato al ser consultado en Luzu sobre las dolencias y los consejos médicos que le dan sus colegas.

La alimentación que reveló Cormillot

Por la mañana desayuna Huevo poché, un batido con leche con probióticos y proteínas, una tostada con queso blanco y dulce de leche, queso magro y jugo de frutas. A su vez, en la radio toma yogur, mientras que previo al programa televisivo come huevo y queso.

A la hora del almuerza una de las opciones es ensalada de frutas acompañada de frutos secos y bastones de queso mientras que al final del día, en la cena de las 19 hs, se alimenta con una milanesa pequeña, una ración mínima papas fritas y abundante ensalada.

Lo llamativo de su alimentación es la pequeña porción (entre 30 y 40 gramos) de helado de dulce de leche, granizado y limón, para poder cumplir con todos los gustos pero de manera controlada. A su vez reveló que lo come congelado por deseo propio: “Te da más trabajo con la cuchara y me entretengo más comiéndolo”.