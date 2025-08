Sueño cumplido a los 86: Cormillot se subió al circo y tocó el corazón del público

Al día siguiente, para su sorpresa, recibió una invitación formal por parte del gerente del circo, quien, tras ver algunos videos de Cormillot realizando movimientos aéreos publicados en redes sociales, no dudó en proponerle que se uniera a una función especial. La respuesta del médico no tardó en llegar: “Lo único que estaba esperando era que me llamaran”, expresó con entusiasmo.