Muna Pauls, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, mostró a su primer amor y sorprendió a sus seguidores

Muna Muna, hija de Agustina Cherri y su posteo en redes sociales.

Muna sobre su novio: “desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí”

“Sí, completamente. Desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro, siempre está ahí, acompañándome en todo”, expresó la artista en su respuesta, dejando en claro lo significativa que es esta relación para ella.

En esa misma línea, añadió palabras aún más reveladoras: “Él hace que yo quiera mirarme con otros ojos. Mientras más lo conozco, más me conozco a mí, más crezco y aprendo. Me abrazo y lo abrazo, caminamos juntos. Es mi mejor amigo, mi compañero. Todo eso se refleja en cómo me veo y cómo me siento. Siento que todos merecemos una relación así, una que nos sume de verdad, que nos multiplique, que nos haga mejores personas sin perder lo que somos”.

Para acompañar este emotivo posteo, Muna eligió como banda sonora la canción All My Love, de Noah Kahan, cuyo estribillo dice: “You got all my love” (“Tienes todo mi amor”), un guiño directo a su presente sentimental.

Muna2

Muna Pauls Cherri: “El amor yo lo tenía acá a la vuelta de la esquina, literal”

Aunque esta fue la primera imagen pública con su pareja, días atrás Muna ya había dado señales de que su corazón estaba ocupado. En otra historia de Instagram, dejó entrever que estaba enamorada: “Se podría decir que bien, muy bien, porque estoy de novia y estoy muy enamorada, así que bien… Les puedo contar que es mi vecino, que lo conozco hace muchos, muchos años”.

Además, sumó más detalles sobre cómo se conocieron: “Siempre vivimos en el mismo barrio y algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces hemos coincidido en cumpleaños… Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí, pero entre nosotros nunca nada y el destino una vez decidió encontrarnos y era acá”.

Con el desparpajo que la caracteriza, Muna cerró esa charla con sus fans con una cuota de humor: “El amor yo lo tenía acá a la vuelta de la esquina, literal. Eh nada, no voy a contar mucho más. Ustedes son rechismosos. Él es lo más de lo más. Yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen. ¿Quién te dice? Estoy muy, muy contenta y muy enamorada”.

Muna3 Muna, hija de Agustina Cherri y su posteo en redes sociales.

El crecimiento de Muna Pauls Cherri

Así, Muna Pauls Cherri no solo hizo público un aspecto muy íntimo de su vida, sino que también sorprendió al mostrar una gran madurez emocional. La joven artista, que se ha ganado un lugar propio tanto en la música como en la actuación, sigue conquistando a sus seguidores con la transparencia con la que vive sus experiencias más profundas.