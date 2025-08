Momento catarsis en redes: Daniela Celis habló desde el dolor y Thiago Medina reaccionó con bronca

daniela1 La foto que posteo Daniela Celis junto a sus hijas.

El mensaje no pasó desapercibido. De inmediato, las redes sociales comenzaron a especular sobre un posible mensaje oculto dirigido a su expareja y padre de las niñas, Thiago Medina. Vale recordar que ambos tomaron caminos separados en mayo de este año, luego de varios conflictos de pareja que, según trascendió, se agravaron por diferencias en su convivencia y manejo de la crianza.

Thiago: “lo único que pido es que respeten mi decisión”

Lejos de dejar pasar la publicación, Thiago rompió el silencio con un descargo extenso que compartió también a través de sus redes. A través de una historia, dejó claras sus sensaciones frente a lo que consideró una acusación solapada. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer día con mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido. Pero bueno, hay que facturar”, escribió, en un tono visiblemente molesto.

Luego, continuó con un mensaje más reflexivo, en el que pidió consideración y respeto por su postura: “Lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando Mi**** de los demás para ganar un poco de vitas. (…) La gente que me conoce sabe que daría mi vida por mis hijas y no hace faltar tantas explicaciones, porque no quiero andar metiéndolas en un problema de adultos. Eso es lo que no entiende mucha gente”.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en medios de espectáculos y provocaron una avalancha de reacciones. Algunos usuarios le expresaron su apoyo, mientras otros se posicionaron del lado de Daniela, considerando que su publicación reflejaba una realidad con la que muchas mujeres pueden sentirse identificadas.

daniela2 Thiago Medina respondió a las críticas recibidas luego del posteo de Daniela Celis.

"Espero que los padres y madres me entiendan", expresó Thiago

Thiago cerró su descargo con una reflexión más general sobre las percepciones externas, que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia su ex. “Espero que los padres y madres me entiendan. Las cosas no son como las cuentan. (…) Desde ya les aviso que todo lo que brille no es oro y que la gente piensa que es todo color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto. Hay límites y me cansé”, concluyó.

Por ahora, Daniela Celis no ha emitido nuevas declaraciones ni volvió a referirse al tema públicamente. En sus redes se limitó a compartir momentos cotidianos con sus hijas, sin hacer alusión a la polémica. Thiago, en tanto, continúa activo en Instagram, aunque sus últimas publicaciones se centraron en una rifa personal que está organizando. Mientras tanto, la tensión entre ambos permanece latente, y no se descarta que haya nuevas réplicas en los próximos días. Como suele ocurrir en el mundo de las redes sociales, los mensajes indirectos y las respuestas públicas se convirtieron en la principal vía de expresión de esta nueva grieta sentimental.