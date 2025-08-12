"Quiero saber quiénes fueron y que se hagan responsables": habló la dueña de la perrita atropellada por un patrullero

La mujer relató cómo fue el hecho, pidió justicia y contó que ya hizo la denuncia. Abogadas animalistas también intervinieron en el caso.

La conmoción por el caso de la perrita atropellada y muerta por un patrullero en el barrio Cuenca XVI de Neuquén sumó este martes un nuevo capítulo con la palabra de su dueña, quien exigió que se identifique a los efectivos policiales que iban a bordo del vehículo y que se hagan responsables .

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 15:30 en la calle Juan Gelman, una arteria ancha y de poco tránsito a esa hora. Una cámara de seguridad de un vecino captó el momento en que un móvil policial atropelló a la perrita, que murió al instante . El video, de fuerte contenido, se viralizó rápidamente en grupos de WhatsApp, redes sociales e incluso llegó a portales de noticias nacionales.

La indignación de vecinos y de la familia no solo se centra en el atropello, sino también en la actitud de los uniformados, que no se detuvieron a auxiliar al animal. “Ni frenaron, nada. El móvil se levantó cuando la pasó por encima. Es imposible que no lo hayan sentido, es una calle ancha, sin pozos ni obstáculos”, aseguró Marlén, la dueña, en diálogo con Canal 7 Noticias.

patrullero atropello a un perro 1

“Murió en un segundo”

Según su relato, la perrita era parte de la familia desde que la habían rescatado de la calle. “Se escapaba a jugar con otra perra que vive enfrente. Era obesa, no podía correr fuerte. En el video se ve cómo intenta correrse, pero el patrullero la pasa por encima y acelera”, detalló la mujer.

La vecina insistió en que el animal no actuó de manera violenta ni se abalanzó contra el vehículo. “No salió a ladrar ni nada, simplemente cruzaba para jugar. Me costaba tenerla encerrada, y fue un segundo que se me escapó”, recordó.

Tras el hecho, Marlén y otra vecina se dirigieron a la comisaría 18, que tiene jurisdicción en la zona. Allí les informaron que, además de sus móviles, también realizan patrullajes vehículos de las comisarías 12 y 16. “Nos dijeron que no saben quiénes iban en ese patrullero, que van a investigar. No va a quedar así, queremos saber quiénes fueron”, afirmó.

Un patrullero atropelló a un perrito y no frenó a ayudarlo

En paralelo, abogadas especializadas en protección animal radicaron una denuncia para que se investigue el caso y se determinen responsabilidades. Desde el entorno de la dueña no descartan acudir a Asuntos Internos de la Policía para que se abra un sumario administrativo.

"Nadie puede menospreciar la vida de ningún ser vivo y arrollarlo de manera intencional", aseguró Andrea Ferraciolli, abogada especialista en Derecho Animal.

Repercusiones en redes y antecedentes

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su repudio y pidieron justicia. Si bien vecinos del barrio indicaron que otros perros han sido atropellados en la zona, es la primera vez que ocurre un hecho así con un móvil policial.

Marlén aseguró que su único objetivo es esclarecer lo sucedido. “No sé qué pena deberían recibir, pero quiero que se sepa quiénes fueron y que se hagan responsables. Ella ya no está, pero no quiero que vuelva a pasar”, concluyó.