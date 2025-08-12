Según lo señalan especialistas, no se debe ubicar este electrodoméstico cerca del router, puesto que podría ocasionar interferencias y mala señal de wifi .

Nunca pongas este electrodoméstico cerca del router porque dañará la señal wifi de internet

Las redes wifi funcionan mediante la transmisión de ondas de radio en diversas frecuencias para brindar conectividad inalámbrica a redes y a internet a diversas velocidades. Típicamente se les agrupa en rangos de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En general, mientras mayor es la frecuencia, mayores son las velocidades. ¿Cuál es el electrodoméstico que no debe ubicarse cerca del router para así evitar interferencias y mala señal del internet wifi ?

Cabe recordar que, en los hogares, las conectividades wifi más comunes son un router o “wireline”, un punto de red móvil o jetpack, LTE y 5G. Y según el portal especializado Proofpoint existen cuatro tipos principales de redes inalámbricas: LAN, MAN, PAN y WAN. Cada tipo tiene sus propios rangos y requisitos de conectividad, y puede usarse para aplicaciones específicas.

No debe colocarse el televisor cerca del router, puesto que este electrodoméstico puede perjudicar el funcionamiento de la señal de wifi .

Según lo señala el sitio Computer Hoy, los televisores inteligentes –además de conectarse a redes wifi- también emiten señales como las del Bluetooth, que operan en frecuencias similares y hasta pueden generar interferencias. Esta situación provoca que la conexión se torne inestable, con cortes inesperados o una disminución notoria en la velocidad de navegación.

Por otra parte, en dicho portal también se puntualiza que el calor que produce el televisor podría afectar directamente al router -si es que están ubicados demasiado cerca-, reduciendo de esta manera la capacidad de rendimiento o provocando fallos temporales en el router.

Amén de asegurarnos que el televisor no se encuentre ubicado cerca del router que provee la señal de wifi de nuestro hogar, diversos expertos en tecnología identificaron al menos otros 6 electrodomésticos que podrían debilitar la conexión de wifi en la casa: los hornos microondas, refrigeradores, tostadoras, lavadoras, computadoras de escritorio y teléfonos inalámbricos.

Asimismo, es oportuno recordar algunas de las señales que indican que el router no está ubicado en un sitio apropiado:

Los sitios web demoran en abrir.

Los videos se interrumpen constantemente.

Las llamadas a través de wifi presentan retrasos o cortes.

Estos fallos, que a primera impresión podrían resultar aleatorios, usualmente están relacionados con una mala distribución de la señal más que con problemas del servicio contratado.

El sitio oficial de Personal aconseja lo siguiente para la ubicación del router que proporciona la señal de wifi: