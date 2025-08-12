Guillermo Francella presentó "Homo Argentum": de qué trata y cuándo es el estreno

Guillermo Francella está listo para seguir escalando en el listado de los actores del país, incluso del mundo, con su participación en la película " Homo Argentum" donde se le presentó el desafío de interpretar 16 personajes dentro de una misma película con historias independientes. Este lunes se realizó la Avant Premiere en un cine histórico del barrio porteño de Recoleta a la cual asistieron una gran cantidad de figuras del cine y el mundo del espectáculo.

La película que dirige Mariano Cohn y Gastón Duprat promete buenos númerosya que llamó la atención del público argentino que espera por el estreno en los cines. Según se confirmó la película se podrá ver a partir del próximo jueves 14 de agosto.

El evento realizado por la noche tuvo grandes presencias como el actor Marcelo De Bellis , Arturo Puig, José María Listorti, Gastón Soffritti, Gabriel Corrado, Graciela Alfano, entre otras figuras . A su vez fue especial la jornada ya que sumado a ellos participaron también Johanna (Yoyi) y Nicolás, hijos de Guillermo , y su hermano Ricardo.

Francella avant

De qué se trata la película

Para Francella fue un claro desafío entendiendo que en el cine argentino es una propuesta inédita y que exige un nivel superior de actuación al tener que interpretar 16 personajes en historias independientes dentro de una película. Todas las historias retratan distintas características del ciudadano argentino con humor pero también con una crítica que pone a reflexionar a los espectadores.

Si bien son 16 los personajes que muestra la película, el equipo trabajó en 40 historias diferentes que fueron filtradas para seleccionar las más representativas. Entre las representaciones que se pueden distinguir en los avances se ve que Francella interpretó el papel de director de cine, empresario, arbolito, padre, sacerdote y hasta Presidente.

Más allá del rol protagónico de Francella participan figuras como Eva de Dominici, Dalma Maradona, Migue Granados o hasta MIlo J. Si bien aún no se estrenó la primera etapa, el actor no descartó una segunda película

Las fotos de la Avant Premiere

Francella Avant 5

Francella Avant 6

Francella Avant 7