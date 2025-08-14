Megadeth anunció nuevo disco y gira mundial de despedida: el fin de una era

La banda liderada por Dave Mustaine pondrá fin a cuatro décadas de historia con un nuevo disco y una gira de despedida prevista para 2026.

Megadeth confirmó el lanzamiento de su último disco de estudio , que se estrenará el próximo 2026, acompañado de una gira mundial de despedida . La noticia se conoció a través de una campaña de intriga en redes sociales, donde Vic Rattlehead , la icónica mascota de la banda -que creó Dave Mustaine-, anunció oficialmente el cierre de su carrera musical.

Este nuevo LP, del que no se entregaron más detalles salvo por un breve clip de audio y una nueva ilustración, llegaría en 2026 , con un primer single a estrenarse durante esta segunda mitad de año. Esta despedida fue comunicada directamente por Mustaine, quien, al dirigirse tanto a sus seguidores como a la comunidad “Cyber Army” de la banda, expresó: " La parte más difícil de todo esto es decirles adiós a ellos" .

La legendaria banda de thrash metal le dará un cierre a una era del heavy metal luego de más de 40 años. Tras la despedida de Ozzy Osbourne con Black Sabbath y su posterior muerte , una parte de las legendarias bandas de rock llegan a su fin.

"El próximo álbum en estudio de Megadeth será el último"

"Soy Vic Rattlehead. Durante más de cuatro décadas he estado encadenado al silencio. Pero el final exige mi voz. Está confirmado que el próximo álbum en estudio de Megadeth será el último", declaró el personaje en el video que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

En el video resonó la frase emblemática: "40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego," una declaración que sintetiza la épica trayectoria de la banda y el cierre de este capítulo legendario. El mensaje concluye con el llamado a la acción: "Encuéntrame en las líneas del frente".

"No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo", concluyó el mensaje.

La salida de Mustaine de Metallica y el surgimiento de Megadeth

Tras la abrupta salida de Mustaine de Metallica (banda que co-fundó y con la que participó en la composición de cuatro temas del álbum debut Kill ‘Em All), Megadeth debutó en 1985 con su primer álbum y alcanzó notoriedad con "Peace Sells… but Who’s Buying?" en 1986, consolidando un enfoque político que definió su identidad musical.

A lo largo de casi cuatro décadas y de 16 álbumes de estudio -cinco de ellos galardonados como discos de platino en Estados Unidos-, la banda ha atravesado numerosos cambios de formación, siete sellos discográficos, una lucha pública contra el cáncer de Mustaine, procesos de abuso de sustancias y recuperación, así como la salida en 2021 del bajista original Dave "Junior" Ellefson.

Megadeth es considerada una de las bandas pilares del thrash metal, junto con Metallica, Slayer y Anthrax, conformando los denominados “Cuatro Grandes” del género. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda marcó un antes y un después en la historia del metal y de la guitarra eléctrica.