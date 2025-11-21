Otra búsqueda en Chubut: una jubilada de 80 años salió en pleno temporal de viento y nunca volvió

Más de 50 agentes rastrillan Puerto Madryn para dar con Eva García, desaparecida hace 5 días. El operativo por la pareja perdida en Camarones lleva 40.

El operativo de las fuerzas de seguridad de Chubut en Puerto Madryn, en busca de Eva García, de 80 años.

Cuando todavía se sostiene el operativo de búsqueda de la pareja de jubilados desaparecida desde el 11 de octubre en el sur de Chubut , otro caso moviliza a las fuerzas de seguridad de la provincia, esta vez en Puerto Madryn.

La Oficina de Búsqueda de Personas de esa ciudad activó el protocolo de emergencia para localizar a Eva García , de 80 años , quien se encuentra desaparecida desde el último lunes al mediodía.

La mujer salió de su domicilio en avenida Gales al 2500 , en el barrio 100 Viviendas – Roque González , alrededor de las 18 y nunca regresó.

Este viernes, con el radio de búsqueda ampliado, medio centenar de efectivos, entre policías, integrantes de Protección Civil y el CEPA, llevan adelante operativos de rastrillaje en diversos sectores de la ciudad del Golfo.

La preocupación es que la hora en que se produjo la desaparición coincide con el momento en que el fuerte temporal de viento que azotó a Chubut en el inicio de la semana tuvo su pico de intensidad en Puerto Madryn.

Pablo Salias, amigo cercano del grupo familiar de Eva, explicó a Canal 12 Web que la ausencia fue detectada cuando uno de sus hijos volvió del trabajo y observó vio que la casa "estaba igual que el día anterior", lo que disparó la alarma.

La mujer comparte la vivienda con sus hijos y habitualmente se mueve en un perímetro acotado, donde los vecinos la reconocen.

"Nunca se va muy lejos y los vecinos la traen"

"Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer", contó Salias.

El allegado agregó que Eva sufre episodios de desorientación vinculados a su edad. Al momento de irse, dejó todas sus pertenencias en la casa, incluido su documento. La familia no tiene certeza sobre si llevaba teléfono celular.

En paralelo a los rastrllajes, las autoridades difundieron imágenes de la jubilada y difundieron una descripción, para pedir colaboración a la comunidad y que de aviso ante cualquier avistamiento o información.

Eva García, jubilada desaparecida en Puerto Madryn, Chubut Algunas de las fotos de Eva García difundidas para pedir que quien la vea de inmediato aviso a las autoridades.

Presenta tez trigueña, mide aproximadamente 1,50 metro, es de contextura delgada y tiene cabello castaño corto.

Sobre la ropa que vestía al desaparecer existe información contradictoria en los distintos reportes: se menciona un pantalón de jean azul, zapatillas negras y una prenda de abrigo que podría ser un buzo beige, pero también un suéter blanco con detalles negros y rosa, o una campera clara, posiblemente blanca.

El rastro de los perros y la lluvia que complica

Desde el martes, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad recorren tanto el área urbana como zonas rurales, ya que a medida que fue pasando el tiempo la posibilidad de que se haya alejado fue ganando fuerza.

Los trabajos se concentraron durante la mañana de este viernes en las inmediaciones del barrio La Colina y la avenida 20 de Junio.

Salinas detalló que los equipos inspeccionaron la rotonda de salida de Puerto Madryn, las bardas próximas a San Miguel y sectores de quintas, incluso en zonas donde la policía aún no había llegado.

El último rastro detectado por los perros rastreadores se ubica a la altura de calle Periodistas Chubutense, unos 100 metros hacia adentro del campo, con dirección al acceso sur de la ciudad. Sin embargo, las condiciones climáticas dificultaron el seguimiento.

"Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro", explicó el vocero familiar.

Otro equipo trabajó en la zona de la barda, a varios kilómetros del primer punto, pero no halló ningún indicio ni objeto personal de Eva.

El operativo continuaba en el área detrás de un conocido hipermercado, hacia el parque liviano, mientras uno de los hijos de la mujer desaparecida particiupaba en la revisión de cámaras de seguridad para intentar colaborar en la reconstrucción del posible recorrido de Eva.

Pedido a la comunidad en Chubut

Diferentes áreas del municipio de Puerto Madryn se sumaron a la búsqueda que abarca múltiples sectores. La División Policial de Investigaciones emitió un pedido urgente para que cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de la mujer los comunique de inmediato.

Salinas subrayó el rol fundamental de los vecinos: "Si alguien la ve, que la retenga y avise de inmediato a la policía o a los números que están circulando. Todo el mundo sabe que la estamos buscando".

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada a la comisaría más cercana, al 101, o al teléfono 2804-562486.