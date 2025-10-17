La leyenda de "El Chavo": el hombre que dedica su vida a los juegos tradicionales

A sus 84 años, Andrés Salomón Muñoz sigue siendo un referente en la comunidad de Mariano Moreno, gracias a su dedicación a los juegos tradicionales y el tejo.

Andrés Salomón Muñoz , conocido como "El Chavo" , es un hombre de 84 años que ha dejado su huella en Mariano Moreno . Con su trabajo como albañil y docente, ha construido más que solo viviendas. Ahora, con la enseñanza y prácticas del tejo y juegos tradicionales, está dando a la comunidad un lugar para recrearse y compartir experiencias.

El pasado 10 de octubre, "El Chavo" fue homenajeado por su destacada trayectoria y compromiso con la comunidad en el marco del 84º aniversario de Mariano Moreno. El intendente Javier Huillipan destacó su solidaridad y entrega "al bienestar de su sociedad, promoviendo valores y la difusión de los juegos tradicionales".

Un hombre altivo y generoso, que a pesar de la edad sigue fomentando valores de comunidad y jerarquizando a las generaciones de adultos mayores. Con su dedicación a los juegos tradicionales, "El Chavo" busca reivindicar los juegos que marcaron su infancia y asegurarse de que se puedan perpetuar en los tiempos futuros.

Andrés Salomón Muñoz, más conocido como "El Chavo" por su notable parecido con el personaje de Roberto Gómez Bolaños, es un hombre de 84 años que ha vivido una vida llena de desafíos y aventuras. Nacido el 5 de agosto de 1941 en el pequeño pueblo minero de Tudcum, en la provincia de San Juan, creció en un entorno difícil, donde la vida era un desafío constante. A temprana edad, sufrió el abandono de sus padres y fue criado por sus abuelos, Pantaleón Muñoz y Amalia Campos, quienes le dieron amor y apoyo.

El libro de vida de su infancia y juventud cuenta que comenzó a trabajar a los 8 años como pastor de ovejas, ganando 60 centavos al día. Con el tiempo, se convirtió en un joven fuerte y determinado, que no se rindió ante las adversidades. A los 17 años, perdió a su amada abuela, y poco después, decidió dejar su pueblo natal para buscar nuevas oportunidades. Es así que en 1968 llegó a la provincia de Neuquén, específicamente a Cerro Bandera, donde trabajó en un emprendimiento minero de Bentonita. Sin embargo, no se acostumbró al frío y regresó a su terruño. Pero gracias a la insistencia de un amigo ingeniero, José Emilio Negro, regresó a Neuquén y se quedó para siempre.

Don Andrés trabajó en la construcción de viviendas en Zapala y Mariano Moreno, donde se destacó por su dedicación y esfuerzo. En 1979, llegó a trabajar en la construcción del mítico barrio zapalino de las 580 Viviendas, y un año después, se mudó a Mariano Moreno para trabajar en el barrio de las 47 Viviendas.

Después de años de trabajo en la construcción, "El Chavo" se convirtió en docente en la Misión Monotécnica N° 8 (hoy Centro de Formación Profesional 13), donde enseñó albañilería. Finalmente, se acogió a los beneficios de la jubilación y comenzó a disfrutar de su vida.

De espíritu inquieto no se detuvo allí. Descubrió el juego del tejo y se convirtió en un apasionado de este deporte. Junto a un grupo de amigos, construyó dos canchas de tejo en la Plaza RIM 10, donde cada tarde se reúne con amigos y vecinos para jugar y compartir experiencias. A este escenario se le sumaron dos canchas más en el predio del balneario municipal, a metros del Paseo de la Costa.

"El Chavo" comparte su sabiduría y experiencia con niños, jóvenes y turistas, enseñándoles a jugar al tejo y también al trompo, al tiquitaca, al sapo y otros juegos que marcaron su infancia.

Con una trayectoria de muchos años ha sabido recorrer múltiples eventos, instituciones, escuelas primarias y secundarias, mostrando y recordando estos juegos tradicionales y cómo se practican. Su objetivo, con entusiasmo y dedicación, es que las nuevas generaciones los conozcan y puedan introducirlos en su vida cotidiana.

Reconocimiento

En el marco del 84º aniversario de Mariano Moreno, "El Chavo" fue homenajeado por su destacada trayectoria y compromiso con la comunidad. Junto a él, también fue reconocida Elena Fuentes, otra miembro activa de la colonia de adultos mayores. El intendente Javier Huillipan destacó la solidaridad y entrega de "El Chavo" al bienestar de su comunidad, promoviendo valores y la difusión de los juegos tradicionales que marcaron distintas épocas de muchos argentinos y neuquinos.

"El Chavo" es un ejemplo de cómo una persona puede marcar un proceso de afianzamiento de la antigua cultura para con las nuevas generaciones a través de los juegos infantiles", declaró el intendente. Asimismo, apuntó que "a pesar de su edad, sigue siendo un referente importante en nuestra comunidad y un ejemplo a seguir para todos nosotros".

Por su parte "El Chavo" en un emotivo testimonio manifestó que "mi deseo más profundo es que las nuevas generaciones comiencen a abrazar estos juegos tradicionales y no dejen que desaparezcan". A renglón seguido añadió que "quiero que recuperen la magia de la infancia y la conexión humana que había en los juegos de antes, cuando la diversión era auténtica y sin nada de tecnología”.

El pasado 10 de octubre en pleno acto aniversario, don Muñoz vestido de “punta en blanco” con traje y su inconfundible sombrero le mostró el clásico juego del trompo a la vicegobernadora (a cargo) Zulma Reina. Este pintoresco gesto fue acompañado por risas y aplausos de todos los presentes. Además, aprovechó ese momento para contarle a la funcionaria provincial sobre su pasión por los juegos de antaño y ella se comprometió a visitarlo para compartir una tarde de tejo junto a sus compañeros.

Sin lugar a dudas "El Chavo" es un ejemplo de dedicación y amor por la vida. Su historia es un testimonio de la importancia de encontrar un propósito y compartirlo con la comunidad. Como así también su legado y su ejemplo inspirador nos recuerdan que la pasión y la dedicación no tienen edad y que siempre es un buen momento para continuar haciendo lo que se ama.

"Mi deseo más profundo es que las nuevas generaciones comiencen a abrazar estos juegos tradicionales y no dejen que desaparezcan”. Andrés Salomón Muñoz, El Chavo.