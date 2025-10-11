Un joven de 21 años se salvó de milagro tras incendiarse su auto en Ruta 14

A escasos 2 kilómetros del acceso principal de Mariano Moreno, un conductor resultó herido tras perder el control de su vehículo y producirse un incendio.

Un dramático incidente vial se produjo en la madrugada de este sábado en la Ruta Provincial 14, a escasos 2 kilómetros del acceso principal de Mariano Moreno , sobre el acceso Nicolás Salvatori. Un joven de 21 años que conducía un Fiat Siena (de color gris) perdió el control del vehículo después de sufrir un desperfecto mecánico , lo que provocó que el auto derrapara y se incendiara.

El vehículo quedó totalmente incinerado, y afortunadamente, el conductor, oriundo de Zapala, resultó con heridas leves. Según relató el joven, se dirigía hacia Mariano Moreno cuando ocurrió el accidente. Dado lo espectacularidad del mismo se puede decir que salvó su vida de milagro ya que el rodado quedó literalmente colgado de una alcantarilla rodeada de gaviones de contención, con la punta del vehículo incrustada entre alambre de rejas y piedras. Se presume que el impacto con un gavión fue lo que inició el incendio en la parte del motor.

Cronología del incidente

Según a la información a la que pudo acceder LMNeuquén, a las 4.36 horas la guardia de la Comisaría 34 recibió un llamado telefónico solicitando presencia policial en la Ruta Provincial 14. Al constituirse en el lugar se certificó que el vehículo estaba envuelto en llamas. Es así que también el personal de Bomberos Voluntarios de Mariano Moreno se hizo presente y logró sofocar el incendio.

RUTA 14- INCENDIO- AUTO-5 Gentileza Bomberos Voluntarios de Mariano Moreno

La jefa del cuerpo activo, Daiana Lovatto, comentó que el chofer del automóvil refirió a las autoridades intervinientes que mientras transitaba por la traza vial sufrió la pinchadura o reventón de una de los neumáticos lo que produjo que perdiera la estabilidad y el dominio del rodado. Por fortuna el joven pudo salir por sus propios medios del vehículo en llamas.

Pérdidas totales

La Central 25 de Bomberos Voluntarios de Mariano Moreno actuó rápidamente para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara. Los efectivos policiales de la Comisaría 34 también se hicieron presentes en el lugar para asistir en la emergencia, en forma conjunta con el personal del hospital Carlos Burdes.

Gracias a la pronta respuesta de los bomberos, el incendio fue controlado en aproximadamente 35 minutos. El joven conductor recibió atención médica primaria en el lugar. Posteriormente fue trasladado al nosocomio marianense para recibir atención adicional y permanecer en observación hasta recibir el alta correspondiente.

RUTA 14- INCENDIO- AUTO-3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Mariano Moreno

Lamentablemente, el vehículo sufrió pérdidas totales. La ruta permaneció cerrada durante un tiempo para permitir las diligencias y pericias de rigor.

RUTA 14- INCENDIO- AUTO-4 Gentileza Bomberos Voluntarios de Mariano Moreno

Por estas horas el rodado permanece en el sitio y en la incómoda posición en la cual quedó tras el siniestro, ofreciendo una postal distinta al paisaje de estepa que se despliega en esta zona entre la laguna La Solitaria y el paraje Tres Piedras.