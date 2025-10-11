Anuncian dos cortes de luz en el centro de Neuquén: fecha, hora y lugar

La cooperativa CALF anticipó en las últimas horas dos interrupciones de energía eléctrica que afectarán dos zonas de la ciudad de Neuquén.

Durante el fin de semana largo, las cuadrillas de operarios de la cooperativa CALF realizarán trabajos de mejora y mantenimiento sobre el tendido de energía eléctrica en la ciudad de Neuquén . Por supuesto que tales tareas afectarán el suministro de manera total en los sectores donde se vaya a cortar la luz, pero el anticipo y su difusión ayuda a los vecinos y vecinas a tomar los recaudos necesarios para evitar contratiempos en las horas que no cuenten con el servicio.

Desde CALF se informó oficialmente que los dos cortes de energía programados y autorizados por el órgano de control municipal se llevarán a cabo este domingo, en horas de la mañana.

El primero de ellos será en de 6 a 7:30 y abarcará la zona que va de Santiago del Estero hasta 9 de Julio, entre Jurado Francisco y República de Italia; y la zona aledaña a la esquina de Salta y Antártida Argentina. El objetivo del corte es remodelar la línea de media tensión para instalar posteriormente un alimentador.

SFP CALF Energia Luz cables cortes programados (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

El otro corte de energía programado será más largo, de 4 horas, aproximadamente. Comenzará a las 6 de la mañana y finalizará al mediodía. La interrupción será desde Antártida Argentina hasta Belgrano, entre Jujuy y La Rioja; y de Fotheringham a La Rioja, entre Carlos H.Rodríguez y San Martín.

En este caso, los operarios de CALF buscan remodelar un alimentador de media tensión y colocar una protección inteligente con telecomando, además de efectuar tareas de mantenimiento en la subestación transformadora.

Sobre el fin de semana largo

Los cortes de luz se dan así sobre el fin de semana largo que inició este viernes el gobierno nacional dispuso un feriado nacional gracias al traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza.

feriados 2025 El próximo finde largo tendrá lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, con motivo de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural.

Originalmente programado para el domingo 12 de octubre, el feriado fue adelantado con el objetivo de generar un fin de semana largo que incentive el turismo y la economía regional.

La medida permitió al Poder Ejecutivo reubicar los feriados que caen en sábado o domingo. En esta ocasión, se decidió trasladarlo al viernes anterior para formar un descanso de tres días consecutivos: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Este feriado se considera nacional y con descanso obligatorio para todos los trabajadores. Aquellos que deban cumplir tareas recibirán el salario doble, según la Ley de Contrato de Trabajo. Sectores como el turismo, la gastronomía y el transporte suelen registrar aumentos de actividad durante estos fines de semana largos.

El lunes 13, vuelve la actividad con normalidad.