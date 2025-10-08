Cortes de luz en Neuquén: los horarios y sectores afectados

Tanto la Cooperativa Calf como el EPEN informaron por vías de comunicación oficiales las interrupciones programadas del servicio.

Varios cortes de luz se esperan los próximos días en Neuquén.

Varios cortes de luz programados ocurrirán en cinco puntos de la provincia de Neuquén en los próximos días. Así lo confirmaron el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF.

Serán puntualmente en cinco localidades a lo largo de tres días: este martes 7, el miércoles 8 y el jueves 9.

Este martes 7 de octubre se realizó un corte programado de energía eléctrica en el horario de 12:00 a 14:00 hs, "con el fin de realizar el corte y extracción de un árbol de gran porte".

El corte afecta parte de las calles Mendoza, 9 de Julio, Sarmiento, Paso de las Toscas y Río Limay.

Corte programado en Chos Malal este miércoles

El día miércoles 8 de octubre se realizará un corte programado de energía eléctrica en el horario de 12 a 14 hs, a pedido de la Municipalidad de Chos Malal, con el fin de efectuar la extracción de un árbol y el corrimiento de una estructura de media tensión que interfiere con el nuevo plan de asfalto en Av. Las Flores y Av. Constituyentes.

Afecta: barrio Don Bosco, loteo De Nobis y parte de Chacras Sur.

Corte programado en Villa la Angostura este martes y miércoles

En algunos sectores de Villa La Angostura se realizarán cortes de energía programados el martes 7 y miércoles 8 de octubre, ambos días de 9 a 14 horas, para efectuar mantenimiento correctivo a pedido de terceros.

Afecta:

Martes 7 de 9 a 14 h: Macrolote 2, zona ex Madesur, Cate Mu, Los Volcanes, Ruca Hué, Faldeo del Bayo, Caren Hué, zona Curva de Vera, Mudón 14, Las Balsas, Los Corralitos, Country Club Cumelén, Los Rododendros, Cerro Bayo, zona Río Bonito, Altos del Manzano, Península de Puerto Manzano, Las Chacras, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.

Miércoles 8: de 9 a 14 h: Parte de Country Club Cumelén, Paihuén, Alto Manzano, Las Chacras, Península de Puerto Manzano, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.

Varios cortes en Añelo entre el martes

El EPEN informó que en algunos sectores de Añelo se realizan cortes de energía programados entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre, para realizar trabajos de poda y recambio de postes y estructuras.

Sectores afectados, de acuerdo al siguiente detalle:

Martes 7/10, de 9 a 14 h: Desde Parcela 13 al sur de ruta 17 hasta La Calera.

Miércoles 8/10 de 9 a 14 h: Desde La Calera hasta barrio Mirador, gomería El Pampita y todo el Parque Industrial Sur.

Jueves 9/10 de 9 a 14 h: Desde Parcela 13 al sur de rutas 17 y 7 hasta calle 24, Isla grande, desde calle 18, barrio Mirador, barrio La Esperanza hasta Bodega Añelo, y todo el Parque Industrial Norte

Tres cortes en Neuquén capital este miércoles

La cooperativa CALF comunicó que ocurrirán tres cortes programados en Neuquén:

De 09:00 a 12:00. Afectará la zona aledaña a calles Lago Falkner y Figueroa. Se realizarán Mantenimientos en recinto y Subestación Transformadora.

De 15:00 a 17:30. Afectará la zona aledaña a Aconcagua entre calles Ignacio Rivas/Domene y Bosch. Harán remodelación en instalaciones de Baja Tensión.

De 14:30 a 17:30. Afectará la zona de barrio Costa Azul. Tal como en el bajo, remodelarán instalaciones de Baja Tensión.