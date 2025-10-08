Está cerca el fin del conflicto en la Cooperativa 127 Hectáreas: qué pasa con los lotes y las causas

La Provincia convocó a una mesa de mediación con Jorge Salas, las cooperativas y los damnificados. Hay 8 causas abiertas en medio del clima electoral.

Este miércoles en Ciudad Judicial, los damnificados de la cooperativa 127 Hectáreas tienen una mediación.

El gobierno de la provincia de Neuquén abrió una instancia de mediación para intentar cerrar el histórico conflicto de la Cooperativa de las 127 Hectáreas , un caso que arrastra cuatro causas penales y cuatro civiles vinculados a incumplimientos, daños y presuntas estafas en la venta de lotes y viviendas. Este miércoles a las 10 hay una segunda ronda de mediación.

La iniciativa, impulsada por la Fiscalía de Estado , apunta a suspender los procesos judiciales al tiempo que se busca un acuerdo entre las partes. Parece una tarea compleja, porque más allá de la causa penal que pesa sobre el presidente Jorge Salas , los damnificados quieren el dinero de las viviendas, y la entrega de algunos inmuebles. También es crucial si e l Ministerio Público Fiscal (en este caso el fiscal Juan Narváez ) acusa a Salas en estos días, o lo hace después de las elecciones del 26 de octubre .

La oficina de mediación, a cargo a Cecilia Basterrechea , convocó a los tres actores centrales del conflicto. En principio al gobierno provincial, las cooperativas involucradas y los damnificados. Alrededor de las 10 ingresó Salas, con su abogado y un diputado provincial del oficialismo.

Casa de Gobierno - Cooperativa 127 Hectareas (2).JPG Jorge Salas presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas junto a seguidores y socios. Claudio Espinoza

El primer encuentro se realizó este último lunes con la presencia del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, acompañado por el subsecretario Juan "Joni" Grandi, quienes expresaron la voluntad de participar del proceso. Lo que no queda claro, según pudo saber LMNeuquén, es si la Provincia financiará las obras necesarias para "reparar el daño".

Cooperativa 127 Hectáreas: qué piden los damnificados

Durante la mediación, se abordó un convenio en borrador, cuya la propuesta oficial comprende que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPVU) y Jorge Salas, presidente de la cooperativa y actual imputado en la causa penal por supuesta defraudación, entreguen los 70 dúplex que quedaron a medio construir.

También que se comprometan a urbanizar el terreno libre restante en el predio de las 127 Hectáreas, con la provisión de servicios básicos y la entrega final de las viviendas.

Mediación cooperativa 127 Hectáreas (1) Damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas piden un resarcimiento por el daño. Se debate acortar el plazo de las causas. Sebastián Fariña Petersen

“El convenio, cuyo borrador va y viene, en síntesis, comprende que el IPVU y Salas entreguen los 70 dúplex y urbanicen el terreno libre que queda en las 127”, detallaron.

Las cooperativas involucradas están organizadas por operatorias que son La Meseta (que está en un predio por fuera del ejido de Neuquén), Docentes, Coneu y Sirena Unificada, que habían suscripto convenio con la Cooperativa 127 Hectáreas para la construcción de lotes y plateas que nunca se concretaron.

La mediación comenzó con la convocatoria a los acusados, quienes deberán manifestar si están dispuestos a reparar el daño causado. En los próximos días se prevé una reunión con los abogados defensores de Salas, y luego será el turno de los damnificados. Si hay avances, se podría concretar un encuentro tripartito para firmar un preacuerdo y reducir los plazos de las causas judiciales.

"Hay desconfianza"

No obstante, entre los vecinos y representantes de las cooperativas persiste la desconfianza. "Parece que lo hacen para entretener y llegar a las elecciones sin carpas en la gobernación”, reconoció uno de los referentes, quien anticipó que este miércoles a las 10 los damnificados mantendrán una nueva reunión con la mediadora para acelerar los plazos.

El conflicto de la Cooperativa 127 Hectáreas lleva años de reclamos y denuncias cruzadas, con cientos de familias afectadas por obras inconclusas y promesas incumplidas. Ahora, con el clima electoral como telón de fondo, el gobierno provincial apuesta a cerrar uno de los frentes sociales más sensibles antes de fin de año.