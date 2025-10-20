Una nena jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: cuál es su estado de salud

La menor de 13 años de edad está internada en terapia intensiva en el hospital de Niños. La Policía investiga los hechos.

Un grave episodio tuvo lugar en el barrio Villa Boedo de Córdoba este fin de semana. Una nena de 13 años terminó internada grave después de haberse disparado en la cabeza mientras jugaba con un arma de fuego.

El hecho se conoció este domingo por la tarde, cuando la menor fue llevada de urgencia al Hospital Florencio Díaz. Debido a la gravedad de su herida, fue derivada al Hospital de Niños.

Por el momento, la menor permanece internada en terapia intensiva en estado reservado debido a la gravedad de su cuadro.

hospital ed niños cba

Fuentes policiales informaron que un familiar de la niña entregó voluntariamente un rifle calibre 22, el cual fue secuestrado para peritajes para determinar si es el que se utilizó en el disparo que provocó la tragedia.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo.

"Fue un accidente doméstico"

En diálogo con Noticiero Doce, el abuelo de la menor, Raúl, relató entre lágrimas lo que ocurrió. “Fue un accidente doméstico entre dos chicos que estaban en la habitación. Encontraron el arma, no sé cómo la encontraron, y se produjo el accidente”, dijo y explicó: “El arma la tenía escondida la familia”.

abuelo nena cordoba

Respecto a cómo fue la operación a la que se sometió su nieta, reveló: “Ayer la operaron para descomprimir el cerebro y ahora van a esperar la evolución. Le están haciendo estudios”, comentó. Y aseguró que en la familia están “todos desesperados”.

En el momento que ocurrió el disparo, Raúl dijo que "estaba al fondo asando, sentí los gritos y salí afuera. Fue un descontrol total, no podés hacer nada".

Antecedentes de un caso similar en Santa Fe

El episodio ocurrido en Córdoba se suma a uno similar registrado el miércoles pasado en Santa Fe, donde un niño de 4 años sufrió una herida de bala en una pierna tras manipular un arma de fuego en su casa, ubicada en el barrio Coronel Dorrego, al norte de la ciudad.

Por la gravedad de la herida, el menor fue trasladado primero al Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde continúa internado en observación.

Según el reporte oficial, el subcomisario Copello informó que el menor presentaba una herida de bala en una pierna, por lo que se dio aviso al 107 y fue atendido por el médico Boutet, quien dispuso su traslado urgente al hospital Iturraspe.

nene baleado santa fe

La primera hipótesis que circula en boca de los familiares habla de un posible rifle de aire comprimido, aunque esa versión deberá ser confirmada por la investigación que llevan adelante las autoridades policiales junto al fiscal en turno.

Ambos casos reavivaron el debate sobre el acceso a armas de fuego en los hogares y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias.

