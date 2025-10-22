Asesinan a balazos a un alto mando policial en medio de una ruta tras una presunta emboscada

La víctima, identificada como Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue atacada cuando regresaba a su hogar en su vehículo particular en el oeste de México.

Asesinan a balazos a un alto mando policial en medio de una ruta en México.

En un nuevo episodio de violencia extrema que se registra en México , un alto mando policial fue asesinado a balazos este martes cuando regresaba a su casa después de cumplir con su jornada laboral. Según se supo, circulaba en su auto particular cuando fue atacado a tiros por desconocidos en una ruta del estado de Michoacán, al oeste del país.

La víctima fue identificada como Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo , quien se desplazaba en un automóvil color rojo por la carretera Morelia-Maravatío, según precisó la Fiscalía General estatal.

Después de ser blanco de los disparos, Velázquez Castillo perdió el control del vehículo y volcó sobre el camino . Fuentes oficiales confirmaron que murió en el lugar el incidente , producto de las heridas provocadas por los disparos recibidos durante la presunta emboscada.

México subdirector 2 El subdirector policial asesinado perdió el control del vehículo y volcó sobre el camino en Michoacán, México.

Personal de Servicios Periciales y Escena del Crimen trabajó en la zona para realizar las primeras investigaciones y el secuestro de material que pudiera servir a la causa. Toda la evidencia, se indicó, será analizada en los laboratorios forenses de la Fiscalía.

En paralelo, se decidió que el cuerpo de Velázquez Castillo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades locales señalaron que no descartaban ninguna hipótesis y que seguían varias líneas de investigación con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque. Hasta la madrugada de este miércoles, no se habían reportado detenciones.

Qué medidas tomaron después del asesinato

Luego del crimen, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dispuso un refuerzo de las tareas de vigilancia en la zona y se implementaron módulos de inspección itinerantes sobre la carretera donde se registró el hecho. Además, se ordenaron sobrevuelos en distintos puntos de esa ruta.

México subdirector 3 Las autoridades de Michoacán, México, no descartaban ninguna hipótesis con respecto al asesinato.

Las autoridades locales indicaron que el crimen del subdirector se enmarca en una serie de hechos violentos registrados en los últimos meses en la región.

De acuerdo con los reportes oficiales, Michoacán continúa siendo una de las zonas más afectadas por los ataques vinculados al crimen organizado, con agresiones dirigidas contra mandos policiales, funcionarios y empresarios locales.

Un eslabón más en la ola de violencia en México

El homicidio del subdirector policial se produjo apenas 24 horas después del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Bravo había denunciado amenazas provenientes de grupos criminales y lideraba reclamos contra las extorsiones sufridas por productores de limón. Su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en el camino que conecta con la comunidad Los Tepetates, con visibles signos de violencia.

Según datos de la Fiscalía estatal, el dirigente también fue atacado cuando se desplazaba en su auto. Fueron habitantes de la zona los que alertaron a las autoridades tras encontrar el vehículo detenido a un costado del camino.

En la región, de acuerdo con medios locales, operan distintos grupos delictivos, entre ellos Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato, que mantienen disputas por el control de territorios y actividades ilícitas.